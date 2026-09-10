Dra. Ximena Cepa Bazán: la ciencia de la salud visual combinada con la estética facial

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Ximena, contanos un poco acerca de tu especialidad

Soy médica oftalmóloga y me especializo tanto en la salud visual como en la cirugía de párpados y el rejuvenecimiento de la mirada. Mi objetivo es ayudar a las personas a verse y sentirse mejor, priorizando siempre la seguridad del paciente y la obtención de resultados naturales.

¿Qué es el rejuvenecimiento de la mirada?

La mirada es una de las primeras zonas donde aparecen los signos del envejecimiento, manifestándose en el exceso de piel, las bolsas, la caída de las cejas o una expresión de cansancio permanente. El rejuvenecimiento de la mirada tiene un enfoque integral y personalizado. Según las necesidades de cada paciente, el tratamiento puede incluir toxina botulínica, tecnologías láser, cirugía de párpados, tratamiento de bolsas y elevación de cejas, o la combinación de distintas técnicas para lograr un resultado armónico y natural.

¿Qué procedimientos realizás?

Realizo cirugía de párpados (blefaroplastia), tratamientos estéticos faciales y procedimientos mínimamente invasivos para mejorar la calidad de la piel y lograr una apariencia más descansada y natural. Cada paciente recibe una evaluación completa y personalizada para definir el plan de tratamiento más adecuado a sus necesidades.

¿Qué te diferencia profesionalmente?

Creo que mi mayor diferencial es que combino la precisión de la oftalmología con la estética facial. Al conocer en profundidad la anatomía y la función de los párpados, logro que cada procedimiento sume un objetivo estético sin descuidar jamás la salud ocular. Además, dedico el tiempo necesario a escuchar a cada paciente para diseñar un tratamiento verdaderamente personalizado.

¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo de operarse?

Es completamente normal sentir temor o tener dudas. Por eso, me gusta explicar cada paso con total claridad y acompañar al paciente desde la primera consulta hasta el alta definitiva. Cuando la información es transparente y existe un vínculo de confianza mutua entre médico y paciente, la experiencia cambia por completo.

Sabemos que recibís pacientes de distintas ciudades, ¿cómo funciona eso?

Sí, ¡cada vez más! Muchos pacientes viajan a Bariloche para operarse. Antes del viaje, realizamos una consulta virtual para evaluar el caso y planificar todo con anticipación. De esta manera, optimizamos los tiempos para que permanezcan en la ciudad únicamente el período necesario para la cirugía y los controles.

¿Por qué en Bariloche?

Bariloche es un destino maravilloso que ofrece un entorno ideal para la recuperación. Quienes viajan pueden combinar su tratamiento médico con unos días de descanso y disfrutar de la tranquilidad de uno de los paisajes más lindos de la Patagonia.

¿Cuál es tu filosofía de trabajo?

Busco resultados naturales, elegantes y personalizados. Mi mayor satisfacción es lograr que el paciente se vea descansado y renovado, pero, sobre todo, sin perder su esencia.

¿Qué mensaje te gustaría dejar?

La mirada transmite quiénes somos. Mi trabajo consiste en cuidarla, rejuvenecerla y hacerlo siempre de una forma natural, segura y personalizada.

Dra. Ximena Cepa Bazán - MP 7514 ME 2216

Instagram: dra.cepabazan

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