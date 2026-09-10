Regalar con intención

Para mí, regalar no es simplemente entregar un objeto. Es transmitir un mensaje, una emoción, una intención. Por eso cada propuesta se piensa de manera integral: ediciones limitadas creadas para cada ocasión, boxes armados especialmente, aromas elegidos según la energía de cada fecha y un packaging que acompaña y potencia la experiencia desde el primer vistazo.
Cada fecha especial, una experiencia
Detrás de cada colección hay un proceso creativo donde se combinan diseño, sensaciones y significado. Busco que quien elija un regalo en Fivi sienta que está entregando algo único, pensado, especial, y que quien lo reciba viva un momento de sorpresa y disfrute real.
Con el tiempo entendí que muchas personas llegan a Fivi en busca de ese detalle que marque la diferencia. No solo buscan un producto lindo, sino algo que emocione, que acompañe una celebración, que quede en la memoria. Y ese es justamente el corazón de cada propuesta que armamos para las fechas importantes.
Esa atención puesta en cada etapa convierte al acto de regalar en algo significativo, cargado de sentido y emoción. Fivi no acompaña solo los días comunes, sino también los momentos que se recuerdan para siempre.
Av. Pioneros 3953, Melipal – Bariloche
Brasil 44, Alejandro Korn, Buenos Aires
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