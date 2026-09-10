Matías Islas: el relojero más joven del país que fundó su propia empresa

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Mientras muchos jóvenes comienzan a preguntarse qué camino seguir, Matías Islas ya había construido el suyo. En enero de 2026 fundó Islas Group, una empresa especializada en relojería, joyería y piezas de colección, con oficinas comerciales en el centro de Buenos Aires.

Sin embargo, su historia comenzó mucho antes. Nacido y criado en San Telmo, descubrió desde niño una fascinación por los objetos con historia. A los diez años tomó una decisión que marcaría su futuro: vendió todos sus juguetes en una feria de antigüedades para reunir un pequeño capital e invertirlo en piezas antiguas que luego revendió. Aquella experiencia despertó una vocación que nunca abandonó. Mientras otros adolescentes dedicaban sus fines de semana al ocio, Matías recorría mercados y ferias de antigüedades de Buenos Aires. Escuchaba durante horas a comerciantes, coleccionistas y anticuarios, aprendiendo sobre materiales, marcas, procedencias y técnicas de fabricación. Con el tiempo desarrolló un criterio propio para identificar oportunidades y una capacidad de negociación que lo convirtió en un rostro conocido dentro del circuito de anticuarios, a pesar de su corta edad.

La educación también desempeñó un papel fundamental. Durante la escuela secundaria transformó cada materia en una herramienta para fortalecer su emprendimiento. Comunicación, administración, marketing e inglés dejaron de ser asignaturas aisladas para convertirse en recursos aplicables a su proyecto empresarial. Esa visión práctica le permitió desarrollar sus primeras estrategias comerciales y comenzar a trabajar junto a reconocidos anticuarios.

El espíritu emprendedor tiene sus raíces en los valores recibidos en su hogar. Hijo de una docente y de un empleado, creció entendiendo que la disciplina, el esfuerzo y el aprendizaje constante son la base de cualquier proyecto sostenible.

Hoy Islas Group reúne relojería, joyería, metales preciosos y asesoramiento para coleccionistas e inversores, con una propuesta que busca recuperar el valor cultural e histórico de cada pieza. Más que comercializar objetos, la empresa promueve el conocimiento, la autenticidad y el respeto por los oficios tradicionales.

Lejos de considerar alcanzado su objetivo, Matías continúa recorriendo ferias, aprendiendo del mercado y generando nuevas oportunidades. Su historia demuestra que el éxito no depende de la edad, sino de la constancia, la curiosidad y la decisión de transformar cada experiencia en un nuevo comienzo. Porque, como sostiene su propia trayectoria, cada logro no es un punto de llegada, sino el punto de partida para construir el siguiente.

Matías Islas | Fundador de Islas Group

Sitio web: www.islasgroup.net

Teléfono y/o WhatsApp: 11 65798901

Mail: [email protected]

Redes: https://www.instagram.com/islasmatias55/