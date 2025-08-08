Argentina y la Competencia Global: ¿Dónde Invertir en Real Estate en 2025?

CONTENTLIKE

En 2025, el mercado inmobiliario argentino muestra señales claras de reactivación. Los créditos hipotecarios UVA crecieron un 40% respecto a 2024, alcanzando un promedio de 3.500 préstamos mensuales, según datos oficiales del Banco Central. Esta dinámica impulsa la demanda interna, activa la construcción y abre un escenario con oportunidades únicas para inversores y compradores.

Pero Argentina ya no está sola en la mira de quienes buscan dónde invertir. Países vecinos como Uruguay y Paraguay fortalecen sus propuestas inmobiliarias para captar capital argentino. Uruguay, con su marco regulatorio transparente y una rentabilidad anual promedio en alquileres del 5% a 7%, destaca en ciudades como Punta del Este y Montevideo. Paraguay, por su parte, ofrece costos de construcción más bajos y beneficios fiscales que pueden generar tasas de retorno superiores al 8% anual, aunque con mayores riesgos en administración y mercado.

Miami, clásico refugio del capital argentino, continúa siendo una opción sólida, pese a la volatilidad cambiaria y las tasas hipotecarias internacionales. Y Dubái, con su oferta de propiedades de lujo y retorno en moneda fuerte, se posiciona como un jugador global que diversifica las alternativas para el inversor argentino.

¿Qué implica realmente cruzar fronteras para invertir?

Invertir fuera de Argentina abre oportunidades, pero también desafíos que no pueden ignorarse:

Carga impositiva: La doble tributación, impuestos a la renta y a la ganancia de capital varían según el país y pueden ser complejos para quienes no cuentan con asesoría especializada.

La doble tributación, impuestos a la renta y a la ganancia de capital varían según el país y pueden ser complejos para quienes no cuentan con asesoría especializada. Administración remota: Manejar propiedades a distancia implica costos adicionales y riesgos operativos, desde el mantenimiento hasta la selección de inquilinos.

Manejar propiedades a distancia implica costos adicionales y riesgos operativos, desde el mantenimiento hasta la selección de inquilinos. Conocimiento del mercado local: Desconocer las dinámicas específicas de cada zona puede afectar la rentabilidad y la liquidez del activo.

¿Y qué sucede dentro de Argentina?

El costo del metro cuadrado para construcción en pozo aumentó un 25% en los últimos 12 meses, impulsado por la inflación y una demanda creciente. Este incremento encarece los proyectos, pero también refleja la confianza del sector en una recuperación sostenible.

Pese a estos desafíos, el mercado inmobiliario argentino está en movimiento constante. Las oportunidades para comprar, vender o invertir son reales y tangibles. El flujo de créditos, la estabilidad relativa de los precios y la demanda creciente consolidan un panorama favorable para quienes buscan hacer crecer su patrimonio.

