Argentina y la Competencia Global: ¿Dónde Invertir en Real Estate en 2025?

Por Laura Ayala, Fundadora y Directora de Laura Ayala Real Estate Galería de fotosGalería de fotos

En 2025, el mercado inmobiliario argentino muestra señales claras de reactivación. Los créditos hipotecarios UVA crecieron un 40% respecto a 2024, alcanzando un promedio de 3.500 préstamos mensuales, según datos oficiales del Banco Central. Esta dinámica impulsa la demanda interna, activa la construcción y abre un escenario con oportunidades únicas para inversores y compradores.

Pero Argentina ya no está sola en la mira de quienes buscan dónde invertir. Países vecinos como Uruguay y Paraguay fortalecen sus propuestas inmobiliarias para captar capital argentino. Uruguay, con su marco regulatorio transparente y una rentabilidad anual promedio en alquileres del 5% a 7%, destaca en ciudades como Punta del Este y Montevideo. Paraguay, por su parte, ofrece costos de construcción más bajos y beneficios fiscales que pueden generar tasas de retorno superiores al 8% anual, aunque con mayores riesgos en administración y mercado.

Miami, clásico refugio del capital argentino, continúa siendo una opción sólida, pese a la volatilidad cambiaria y las tasas hipotecarias internacionales. Y Dubái, con su oferta de propiedades de lujo y retorno en moneda fuerte, se posiciona como un jugador global que diversifica las alternativas para el inversor argentino.

¿Qué implica realmente cruzar fronteras para invertir?

Invertir fuera de Argentina abre oportunidades, pero también desafíos que no pueden ignorarse:

  • Carga impositiva: La doble tributación, impuestos a la renta y a la ganancia de capital varían según el país y pueden ser complejos para quienes no cuentan con asesoría especializada.
  • Administración remota: Manejar propiedades a distancia implica costos adicionales y riesgos operativos, desde el mantenimiento hasta la selección de inquilinos.
  • Conocimiento del mercado local: Desconocer las dinámicas específicas de cada zona puede afectar la rentabilidad y la liquidez del activo.

¿Y qué sucede dentro de Argentina?

El costo del metro cuadrado para construcción en pozo aumentó un 25% en los últimos 12 meses, impulsado por la inflación y una demanda creciente. Este incremento encarece los proyectos, pero también refleja la confianza del sector en una recuperación sostenible.

Pese a estos desafíos, el mercado inmobiliario argentino está en movimiento constante. Las oportunidades para comprar, vender o invertir son reales y tangibles. El flujo de créditos, la estabilidad relativa de los precios y la demanda creciente consolidan un panorama favorable para quienes buscan hacer crecer su patrimonio.

¿Querés aprovechar esta coyuntura con inteligencia?

En Laura Ayala Real Estate sabemos que el conocimiento profundo y la asesoría estratégica son claves para navegar este mercado complejo y competitivo. Por eso, pronto lanzaré charlas y capacitaciones exclusivas para inversores y profesionales que quieran anticiparse a las tendencias, minimizar riesgos y maximizar resultados.

Contactame hoy mismo y empezá a planificar tu próxima inversión con respaldo y experiencia.
Seguime en Instagram @LauraAyala.official para tips diarios, análisis exclusivos y contenido en vivo.

Tu patrimonio merece crecer con inteligencia, respaldo y visión estratégica.

Laura Ayala
Fundadora y Directora – Laura Ayala Real Estate
Expertise, estrategia y confianza para tus inversiones inmobiliarias

 

Argentina y la Competencia Global: ¿Dónde Invertir en Real Estate en 2025? Argentina y la Competencia Global: ¿Dónde Invertir en Real Estate en 2025? Argentina y la Competencia Global: ¿Dónde Invertir en Real Estate en 2025? Argentina y la Competencia Global: ¿Dónde Invertir en Real Estate en 2025? Argentina y la Competencia Global: ¿Dónde Invertir en Real Estate en 2025?
