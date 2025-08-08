Mascotas Mimadas: la empresa que está revolucionando el mundo pet con las propuestas más originales

CONTENTLIKE

¿Cómo nació Mascotas Mimadas y qué las inspiró a crear esta empresa?

Una de ustedes es médica veterinaria con experiencia internacional. ¿Cómo influyó ese recorrido profesional en la visión del negocio?

Mascotas Mimadas nació a partir de una transformación interna profunda. Fué el resultado de un proceso de cuestionamiento y del deseo de crear algo con verdadero sentido. Queríamos ofrecer algo más que productos: una experiencia centrada en el bienestar animal y en el vínculo afectivo entre las personas y sus mascotas.

Lo que nos inspiró fué ver que en Argentina, que es uno de los países que más tienen mascotas per capita en el mundo tenía y tiene un déficit de productos y principalmente servicios en el rubro de la mascota como un miembro de la familia.

Con más de 20 años de experiencia en el rubro veterinario/comercial en Brasil, identificar las necesidades reales del sector fue mucho más sencillo. Ese recorrido me permitió tener una visión integral del mercado, entender tanto las demandas clínicas como las comerciales, y detectar con claridad qué estaba faltando para mejorar la experiencia de las mascotas y sus tutores. Así nació esta empresa, con el compromiso de brindar productos seleccionados con criterio, respeto y amor y un servicio de excelencia.

¿Qué fue lo más desafiante al comenzar a importar y distribuir productos en un mercado tan exigente como el argentino?

Lo más desafiante fué, sin duda, adaptarse a las constantes variables del contexto argentino: los cambios en normativas aduaneras, la volatilidad económica y los desafíos logísticos propios del rubro. Importar implica planificación (obviamente), paciencia gigante y una gran capacidad de adaptación.

También fue un reto posicionar productos premium en un mercado donde muchas veces prima el precio sobre la calidad.

Buscamos marcas que compartan nuestros valores y estándares, tanto en innovación como en respeto por los animales. Nos motiva ofrecer productos que no solo se vean bien, sino que realmente mejoren la calidad de vida de las mascotas.

Hoy en día se habla mucho de "humanizar" a las mascotas. ¿Creen que eso influye en el tipo de productos que buscan los veterinarios, tutores y colaboradores del rubro?

¡Sí, sin duda! La tendencia a “humanizar” a las mascotas influye directamente en las decisiones de compra. Hoy tanto los tutores, veterinarios y colaboradores del rubro buscan productos que no solo cumplan una función práctica, sino que también reflejen afecto, estilo y comodidad, como lo hacen al elegir algo para un ser querido

Esto se traduce en la demanda de productos con materiales de alta calidad, propuestas personalizadas y una estética que acompañe el estilo de vida del hogar y paseo.

Desde nuestra parte acompañamos esa tendencia con responsabilidad: ofrecemos productos que respetan la naturaleza del animal, pero que también conectan emocionalmente con quienes los cuidan.

¿Cuál ha sido el feedback más valioso que recibieron de sus clientes o distribuidores?

La experiencia ha sido excelente en toda la cadena, desde nuestros clientes (veterinarios y mayoristas), los tutores y en relación a sus mascotas. Traer soluciones y sorprender es nuestra gratificación, tanto en el servicio y en productos.

Eso nos confirma que vamos por buen camino. También valoran mucho la atención personalizada, la honestidad en las recomendaciones y la calidad de lo que ofrecemos. Nuestros clientes destacan nuestra seriedad, compromiso y la confianza que genera trabajar con una empresa coherente.

¿Tienen cobertura a nivel nacional? ¿Cómo gestionan la distribución?

Sí, tenemos cobertura en todo el país. Contamos con una logística organizada y flexible. Estamos en el medio del país entre ciudades importantes y llegamos rápido a todas veterinarias, pet shops y negocios del rubro de toda la Argentina.

Además, acompañamos cada etapa del proceso: desde la selección del producto hasta la entrega, con atención postventa incluida. Nos importa que la experiencia sea fluida y satisfactoria, sin importar la distancia.

Contacto:

Web: www.mascotasmimadas.com.ar

Instagram: @mascotasmimadasar

E-mail: [email protected]

Whatsapp: +54 911 2588 3238

Envíos a todo el país – Atención personalizada