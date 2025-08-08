Lo que tu odontopediatra quiere que sepas sobre el chupete

CONTENTLIKE

El chupete suele aparecer como el mejor aliado en los primeros meses de vida. Calma, relaja, ayuda a dormir. Pero cada vez más profesionales coinciden: su uso no es indispensable y, si se decide ofrecerlo, debe ser de forma muy limitada y con retiro temprano.

Tanto odontopediatras como pediatras recomiendan no fomentar su uso sistemático ni prolongado. ¿El motivo? El reflejo de succión no nutritiva —el que se satisface con chupete— es natural en los bebés, pero reemplazarlo por mucho tiempo puede tener consecuencias en el desarrollo oral y emocional.

El uso de chupete durante el sueño, en bebés menores de 6 meses, podría tener un leve efecto protector contra el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (según la Academia Americana de Pediatría). Pero este beneficio se considera válido solo cuando la lactancia ya está bien establecida y el bebé lo acepta por voluntad propia.

Desde el punto de vista odontológico, el chupete puede alterar la posición de los dientes, afectar el crecimiento del paladar y favorecer una mordida abierta o cruzada. Además, su uso prolongado puede interferir con la respiración nasal y el desarrollo del lenguaje.

Recomendaciones de los profesionales:

• Si se usa, que sea sólo en momentos puntuales (sueño o consuelo breve).

• Evitar ofrecerlo como rutina o durante el día.

• Elegir modelos anatómicos o fisiológicos, con tetina plana y base ventilada.

• No mojarlo en miel, azúcar ni líquidos dulces.

• Retirarlo entre los 6 y 12 meses de vida, sin esperar a que el niño “lo deje solo”.

Aunque parezca un detalle menor, el uso prolongado del chupete puede aumentar la necesidad de ortodoncia en el futuro. Por eso, más que demonizarlo o usarlo sin pensar, la clave está en informarse y usarlo con criterio.

Porque a veces, lo que parece un consuelo inocente, puede dejar huellas en la sonrisa que nos acompañará toda la vida.

