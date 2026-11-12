Bee Natural: una nueva forma de cuidar la piel y la salud

CONTENT CARAS LIKE

Juan, ¿cómo nació la marca y qué idea, necesidad o inspiración estuvo detrás?

Bee Natural, emprendimiento ceresino, surge de una idea: transformar un recurso natural en un producto innovador para el cuidado de la piel. Como licenciado en Apicultura, cuento con más de 15 años de experiencia trabajando con productos de la colmena y en la extracción de apitoxina, el veneno de abeja. Mi interés principal siempre fue agregar valor a esta materia prima y aprovechar al máximo sus increíbles propiedades antibacterianas, regenerativas y antiinflamatorias.

A través de Sinergia, un programa del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, logré vincularme con Luciana Bollati, bióloga y doctora en Ciencias Agrarias, junto a quien comencé a darle forma al proyecto. Tras meses de investigación, definimos crear una crema facial con apitoxina. Más adelante se sumaron al equipo Florencia Paulón, biotecnóloga, y Fabián Morbidoni, empresario, quienes aportaron sus conocimientos para consolidar la iniciativa y comenzar la elaboración formal en un laboratorio habilitado por ANMAT.

Desde el comienzo, nuestro desafío fue mucho más allá de desarrollar una crema: queríamos crear un producto natural, con respaldo científico y que aprovechara todas las bondades de la apitoxina para la salud de la piel. Nos inspiraba demostrar que es totalmente posible innovar con recursos de la colmena mediante un proceso que no daña ni sacrifica a las abejas, porque para nosotros su cuidado es tan importante como el desarrollo del producto.

¿Cuál es la esencia de Bee Natural y qué los diferencia de otras marcas?

El cuidado del ambiente y de los polinizadores es un valor central para nuestra empresa. Nuestro principal diferencial es la apitoxina como activo, combinada con componentes naturales y biodegradables.

Además, obtenemos nuestra propia materia prima, sin tercerizar su producción. Esto nos permite tener trazabilidad desde el origen hasta el producto final, conocer cada etapa y garantizar que la extracción se realice cuidando a las abejas.

¿Cómo fue evolucionando con el paso del tiempo?

El proyecto evolucionó desde una idea de valorización de la apitoxina hasta convertirse en un producto cosmético terminado, con formulación propia, pruebas dermatológicas y habilitación de ANMAT para su comercialización. En el camino consolidamos el equipo, desarrollamos la identidad del producto y comenzamos a generar vinculaciones para ampliar nuestra llegada a los consumidores.

¿Cuáles son los próximos pasos de la marca y hacia dónde imaginan su crecimiento en los próximos años?

Actualmente, estamos enfocados en ganar visibilidad, posicionar Bee Natural y ampliar nuestra presencia en el mercado nacional e internacional. A futuro, buscamos incorporar nuevos productos cosméticos con apitoxina como protagonista y desarrollar una línea medicinal orientada a otras aplicaciones terapéuticas, siempre con investigación científica y los correspondientes requisitos regulatorios. Nuestra visión es consolidar a Bee Natural como una propuesta innovadora en el cuidado de la piel y seguir explorando el potencial de la apitoxina en nuevos desarrollos.

Bee Natural

Teléfono: 3492 660020 / 3491 506792

Correo: [email protected]

Web: www.benaturalfacial.com.ar

Instagram: beenatural.arg

Ceres, Santa Fe