Estudio Álvarez y Asociados suma consultoría en procesos y gestión de calidad para empresas del NEA

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En un contexto económico en el que las empresas necesitan administrar eficientemente sus recursos, reducir costos y fortalecer su competitividad, Estudio Álvarez y Asociados anuncia la incorporación de una nueva área de asesoramiento profesional: Consultoría Empresarial en Procesos y Gestión de Calidad.

Esta nueva prestación busca ofrecer soluciones integrales a las empresas de Formosa y de la región, mediante herramientas de planificación, organización, control y mejora continua.

El servicio contará con la participación de Nicolás Muracciole, mecatrónico y asesor en Calidad, quien acompañará a las organizaciones en el análisis y perfeccionamiento de sus procesos administrativos, comerciales y productivos.

La importancia de una gestión empresarial eficiente

Una empresa puede incrementar sus ventas y, sin embargo, experimentar dificultades económicas cuando existen deficiencias en el control de mercaderías, la administración de costos, la organización del personal o los procedimientos internos.

Por ello, la gestión de calidad no debe interpretarse exclusivamente como el cumplimiento de normas Nacionales e internacionales, sino como una herramienta para mejorar el funcionamiento cotidiano de cualquier organización.

Desde Estudio Álvarez y Asociados consideramos que el crecimiento empresarial debe acompañarse de controles adecuados, información confiable y procedimientos eficientes que permitan prevenir pérdidas y mejorar los resultados económicos.

No se trata solamente de vender más, sino de administrar mejor, reducir desperdicios y aprovechar eficientemente los recursos disponibles.

Control de inventarios y administración de mercaderías

Uno de los principales servicios estará orientado al control de inventarios y al recuento físico de mercaderías.

En numerosos establecimientos comerciales existen diferencias entre las existencias reales y aquellas registradas en los sistemas administrativos o contables.

Estas diferencias pueden originarse en errores de registración, movimientos no documentados, deterioros, vencimientos, faltantes o deficiencias en los mecanismos de control.

A través de procedimientos de revisión, recuento físico y conciliación de inventarios, se buscará detectar desvíos, identificar sus causas y establecer medidas correctivas.

También se analizará la relación entre las compras efectuadas, las ventas realizadas, los consumos de producción y las existencias disponibles.

Este trabajo permitirá mejorar la planificación de compras, administrar adecuadamente el capital de trabajo y contar con información más precisa para la determinación de costos y resultados.

Optimización de procesos y reducción de costos

La nueva área realizará diagnósticos destinados a evaluar el funcionamiento interno de las organizaciones.

Se analizarán circuitos administrativos, compras, ventas, almacenamiento, distribución de tareas, utilización de equipos y procedimientos de supervisión.

A partir de los resultados obtenidos, se podrán diseñar planes de mejora adaptados a las características y posibilidades económicas de cada empresa.

La propuesta contempla también la gestión de mantenimiento preventivo, el orden y limpieza de los lugares de trabajo, el fortalecimiento del liderazgo y la capacitación del personal.

El objetivo será disminuir errores, evitar tareas duplicadas, reducir tiempos improductivos y mejorar el rendimiento general.

Implementación de sistemas de gestión de calidad

Otro de los ejes será el acompañamiento en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de gestión de calidad.

Se brindará asistencia para documentar procedimientos, establecer indicadores de desempeño, identificar riesgos, desarrollar auditorías internas y promover mecanismos de mejora continua.

Asimismo, se ofrecerá asesoramiento para la adecuación de los procesos a los requisitos de la norma internacional ISO 9001 vigente, así como acompañamiento a las empresas interesadas en iniciar procesos de certificación ante organismos competentes.

La implementación de herramientas de gestión de calidad no requiere necesariamente que una empresa busque obtener una certificación internacional, ya que sus principios pueden aplicarse a organizaciones de diferentes tamaños y actividades.

Asistencia empresarial en situaciones de crisis

El servicio también estará dirigido a empresas que atraviesan dificultades económicas, operativas y organizativas.

Mediante un diagnóstico de sus procesos, se buscará identificar oportunidades de mejora, establecer prioridades y diseñar estrategias para optimizar los recursos disponibles.

Se promoverá la participación del personal, el trabajo en equipo y la creatividad en la búsqueda de soluciones.

La finalidad será contribuir a mejorar la productividad, fortalecer los mecanismos de control y acompañar la recuperación de los resultados empresariales.

Seguridad, mantenimiento y habilitaciones comerciales

La consultoría incluirá asesoramiento en la organización de establecimientos comerciales, planificación del mantenimiento, condiciones de orden y limpieza y preparación de documentación relacionada con habilitaciones.

Cuando las tareas requieran informes, certificaciones o intervenciones técnicas legalmente reservadas a determinados profesionales, se coordinará la participación de especialistas habilitados.



Tres modalidades de contratación adaptadas a cada empresa

Con el propósito de facilitar el acceso a este nuevo servicio, Estudio Álvarez y Asociados ofrecerá tres modalidades de atención y contratación, de acuerdo con las características, necesidades y posibilidades de cada organización.

1. Diagnóstico inicial y orientación empresarial gratuita

Esta modalidad estará destinada a comerciantes, emprendedores y empresarios interesados en conocer cómo mejorar la organización de sus actividades.

Se ofrecerá una primera entrevista de orientación sin costo, durante la cual se identificarán las principales necesidades, dificultades y oportunidades de mejora.

El objetivo será brindar recomendaciones preliminares y determinar qué herramientas de gestión podrían resultar útiles para la empresa.

En caso de requerirse un diagnóstico integral, relevamientos técnicos o trabajos de campo, se presentará previamente el presupuesto correspondiente.

La primera atención, las sugerencias y las recomendaciones iniciales serán gratuitas y sin compromiso de contratación.

2. Proyectos específicos de implementación y mejora de procesos

Esta modalidad estará dirigida a empresas que necesiten resolver problemas concretos de organización o implementar procedimientos de control.

Podrán contratarse proyectos para realizar inventarios físicos, conciliar existencias, revisar circuitos administrativos, establecer controles internos, organizar depósitos, mejorar procesos productivos o implementar sistemas de gestión de calidad.

Cada proyecto contará con objetivos definidos, un plan de trabajo, actividades programadas y recomendaciones de mejora.

Los honorarios se determinarán mediante un presupuesto personalizado, considerando el alcance, la complejidad y los recursos necesarios.

La empresa podrá contratar el servicio para resolver una necesidad puntual, sin obligación de asumir un compromiso mensual permanente.

3. Acompañamiento y seguimiento empresarial mensual

Esta alternativa estará orientada a empresas que deseen incorporar la mejora continua como parte de su funcionamiento habitual.

Se ofrecerá un servicio de asesoramiento periódico que permitirá verificar el cumplimiento de procedimientos, evaluar indicadores, controlar inventarios, identificar desviaciones y acompañar la implementación de acciones correctivas.

También podrán establecerse reuniones de seguimiento con propietarios, gerentes y responsables de las distintas áreas.

El propósito será sostener en el tiempo las mejoras alcanzadas y detectar oportunamente nuevas oportunidades de optimización.

Esta modalidad permitirá contar con asesoramiento profesional continuo, mediante honorarios mensuales previamente acordados y adaptados a las necesidades de cada empresa.

Un servicio integral que combina contabilidad, administración y calidad

Uno de los principales aspectos diferenciadores de esta nueva especialidad será su vinculación con los servicios contables, tributarios, laborales, jurídicos y de auditoría que ya brinda Estudio Álvarez y Asociados.

La integración de estas disciplinas permitirá abordar las necesidades empresariales desde una perspectiva más completa.

Mientras la información contable permite conocer los resultados económicos y financieros, el análisis de procesos contribuye a identificar las actividades y decisiones que generan esos resultados.

De esta manera, se buscará que las empresas no solamente cumplan con sus obligaciones fiscales y administrativas, sino que también dispongan de herramientas para mejorar su funcionamiento, fortalecer sus controles y aumentar su rentabilidad.

Confidencialidad y atención personalizada

Toda la información comercial, administrativa, económica y operativa proporcionada por las empresas será tratada con estrictos criterios de confidencialidad y mediante los compromisos de resguardo correspondientes.

Los servicios se desarrollarán mediante planes de trabajo adaptados a las necesidades particulares de cada organización, con presupuestos previamente informados y acordados.

Desde Estudio Álvarez y Asociados reafirmamos nuestro compromiso de continuar incorporando especialidades profesionales que aporten soluciones concretas al sector comercial, industrial y empresarial de nuestra provincia y nuestra región.

Nuestro propósito es acompañar a las empresas no solamente en el cumplimiento de sus obligaciones, sino también en su organización, crecimiento, productividad y desarrollo sostenible.

Porque una empresa organizada, con controles adecuados y procesos eficientes, cuenta con mejores herramientas para competir, crecer y mantenerse en el tiempo.

Contactos:

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Correo electrónico: [email protected]

WhatsApp institucional: +54 9 3704 56-8379

Contacto del consultor: +54 9 351 659 6644 - Nicolás Muracciole - Mecatrónico y Asesor en Calidad

Horario de atención: lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 y de 15:00 a 18:00.

Domicilio: Maipú 390, Oficinas 3 y 4 - Formosa Capital.