Chin Hue: juegos sensoriales y herramientas de autorregulación para todas las edades

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Chin Hue nació en 2023 de la mano de Vanesa Rinaldelli, quien, luego de tres décadas de trayectoria como directora de Nivel Inicial, decidió transformar su experiencia docente en un emprendimiento dedicado a los juegos sensoriales y las herramientas de autorregulación. Su objetivo fue continuar transmitiendo conocimientos y ofrecer recursos que acompañen las distintas necesidades de cada persona.

Durante su carrera, Vanesa trabajó especialmente en la importancia de que los niños pudieran expresar sus emociones, promoviendo la inclusión y el respeto por las diferentes formas de aprendizaje. Esa experiencia despertó su interés por desarrollar espacios y herramientas que favorecieran la expresión, la descarga motora y la calma.

Juegos sensoriales para acompañar diferentes necesidades

La propuesta de Chin Hue se distingue por estar dirigida a niños, adolescentes y adultos, con recursos organizados en tres ejes: juegos de autorregulación y descarga motora, desafíos motores y cognitivos, y temporizadores y elementos de calma visual.

Además de ofrecer estos productos, Vanesa brinda asesoramiento a escuelas, familias y consultorios para orientar la elección de herramientas según las necesidades de cada caso. La variedad de materiales, texturas y movimientos permite abordar distintas experiencias sensoriales desde una perspectiva inclusiva.

Un emprendimiento que crece y amplía su alcance

Desde sus comienzos en redes sociales en 2023, Chin Hue fue construyendo una comunidad que actualmente reúne a 12.000 seguidores. Durante 2026, Vanesa y su marido comenzaron a participar en congresos, jornadas y exposiciones vinculadas con la educación, la discapacidad, las neurodivergencias, la psicopedagogía, la fonoaudiología y la psicología.

Con su stand recorrieron distintos puntos del país, entre ellos CABA, La Plata, Mar del Plata, Rosario y Córdoba, combinando la presentación de sus productos con espacios de capacitación e intercambio con familias y profesionales.

De cara al futuro, Chin Hue busca ampliar su oferta de herramientas sensoriales y continuar participando en encuentros que le permitan acercar sus propuestas a nuevas comunidades, especialmente a aquellas zonas donde el acceso a estos recursos es más limitado.

Contacto:

WhatsApp: 11 5803-2205

Instagram: @chin_hue.juegos_antiestres

Correo electrónico: [email protected]