¿Fatiga, peso estancado y ciclos irregulares? Podría ser SOMP

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A menudo en consulta recibo a mujeres exhaustas tras años de saltar de especialista en especialista, tratando síntomas aislados como la subida de peso inexplicable, el cansancio crónico o la irregularidad menstrual. La medicina convencional suele englobar estos cuadros bajo el concepto tradicional del Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP). Sin embargo, desde mi enfoque en medicina integral, propongo comprenderlo bajo un marco más amplio y preciso: el Síndrome Ovárico Metabólico Poliendócrino (SOMP).

El SOMP no es un problema circunscrito exclusivamente a los ovarios, sino una disfunción neuro-metabólica y endocrina sistémica. Su núcleo radica en una resistencia a la insulina subyacente y una inflamación de bajo grado que altera la señalización del eje hipotálamo-hipófisis-gonadal. Al fallar el control de la glucosa y la respuesta insulínica, se desregulan en cadena la tiroides, las glándulas suprarrenales y la producción de estrógenos, progesterona y andrógenos.

Para identificar si estás atravesando este cuadro, es fundamental prestar atención a síntomas clave como alteraciones menstruales (ciclos irregulares, anovulatorios o amenorrea), signos de hiperandrogenismo (acné persistente, hirsutismo y caída del cabello) y manifestaciones metabólicas (dificultad para perder peso, acumulación de grasa abdominal, acantosis nigricans y antojos intensos por carbohidratos).

Este desajuste afecta directamente tu calidad de vida. En el peso, la resistencia a la insulina bloquea la capacidad del cuerpo para usar las grasas como energía, promoviendo el almacenamiento adiposo visceral. En la fertilidad, la anovulación crónica impide la liberación del óvulo maduro. Y en la energía diaria, las fluctuaciones glucémicas provocan picos y caídas drásticas, fatiga matutina y niebla mental.

Durante décadas, las pastillas anticonceptivas han sido el tratamiento estándar para silenciar los síntomas al inducir sangrados artificiales. Sin embargo, no corrigen la causa raíz ni mejoran la sensibilidad a la insulina, únicamente "pincelan" el cuadro sintomático, haciendo que al suspenderlas el desajuste reaparezca.

Desde la ginecología regenerativa y la medicina funcional abordamos este problema restaurando la fisiología normal: evaluamos la nutrición, la microbiota intestinal, el estrés crónico y el perfil hormonal completo. A través de la optimización del estilo de vida, la suplementación estratégica y tratamientos personalizados, recuperamos la sensibilidad insulínica y reducimos la inflamación sistémica. Les aseguro que es totalmente posible recuperar el equilibrio hormonal, restablecer el ritmo metabólico y vivir por fin sin síntomas.

Contacto: Dra. Daniela López Pereira

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