La Exquisitee de La Paternal: "La clave es que nadie se quede afuera"

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La Exquisitee es un clásico de La Paternal. Para quien no la conoce, ¿qué pueden encontrar hoy si entran a la panadería?

De todo un poco, como nos gusta a nosotras decir. Somos esa panadería de barrio completa. Tenés las facturas de siempre, el pan calentito de cada mañana, los sándwiches de miga que nos piden para todos los cumpleaños, los alfajores artesanales, los almuerzos caseros para la gente que trabaja por acá y nuestro servicio de catering que nos llena de orgullo. Queremos que entres y resuelvas todo acá, con sabor casero.

Hoy se habla mucho de que la gente consume menos harinas. ¿Ustedes lo sintieron? ¿Cómo lo viven?

Sí, claro que se sintió. Al principio nos preocupamos, te soy sincera. Venía gente que nos compra hace 20 años y nos decía 'estoy dejando las harinas'. Pero entendimos que no era que no querían venir más, sino que necesitaban otra cosa. Y ahí dijimos: en vez de enojarnos con el cambio, nos sumamos. Si el barrio cambia, nosotros cambiamos con él.

¿Y cómo fue esa adaptación? ¿Qué nuevos productos incorporaron?

Fue con mucho amor y prueba y error. Incorporamos tres líneas que hoy son un éxito. Primero, el pan de masa madre, que es más liviano, de fermentación natural, y la gente lo ama. Después, toda la línea integral, con más fibra, ideal para todos los días. Y algo que nos emociona mucho: algunos productos sin sal, para los abuelos, para gente hipertensa, que antes no tenía opción rica y artesanal. Era eso o nada.

¿Cuál es el mensaje final para el vecino que por ahí piensa que en una panadería ya no hay lugar para él si se está cuidando?

Que venga, que se acerque y nos pregunte. Acá hay lugar para todos. Puede venir la nieta vegetariana, la mamá que quiere integral y el abuelo que quiere su factura con dulce de leche, y los tres se van felices. La Exquisitee fue, es y será de la familia. Y la familia hoy come de todo un poco, cuidándose pero sin dejar de disfrutar. Esa es nuestra magia.

INSTAGRAM @Leexquisitee

CONTACTO: 11-2390-2335