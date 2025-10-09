Bodas Sustentables: Un lujo consciente para el “Sí, Quiero”

CONTENTCARAS

Cada vez más parejas en Argentina buscan que su boda refleje no solo su estilo, sino también su compromiso con el planeta y con su comunidad. Así nacen las bodas sustentables y conscientes, un concepto que está transformando la industria del wedding planning donde Fabulous Wedding ya es una empresa líder.

Estas bodas pueden ser una realidad de la mano de Laetitia Orsetti, una franco-norteamericana que lleva 25 años en Buenos Aires dirigiendo esta compañía junto a un talentoso equipo con el que conforma Fabulous Weddings.

El dato es elocuente: en una boda tradicional se desperdicia en promedio el 20% del catering, toneladas de flores acaban en la basura y buena parte de la decoración es de un solo uso. La nueva generación de novias y novios quiere revertir esta realidad: eligen proveedores que prioricen productos de estación, catering de kilómetro cero y propuestas que minimicen el impacto ambiental.

Con esta tendencia las flores ya no se eligen solo por color o estética, sino también por su procedencia. Productores locales, flores de estación y arreglos que luego se donan a hospitales o residencias de adultos mayores son algunas de las prácticas más elegidas. El resultado: menos huella de carbono y un gesto de solidaridad que extiende la vida de cada ramo.

El menú también se reinventa. Crece la demanda de opciones plant-based, vinos orgánicos y proveedores que trabajen con pequeños productores. Incluso algunos novios eligen incorporar experiencias gastronómicas en vivo, como huertas móviles o estaciones de compostaje, para generar conciencia en sus invitados.

Desde invitaciones digitales hasta el alquiler de mobiliario vintage, todo suma para crear una boda estéticamente perfecta y ambientalmente responsable. El lujo ya no está en el exceso, sino en la curaduría de cada detalle para que tenga sentido y deje una huella positiva.

Organizar una boda consciente requiere coordinación, creatividad y una red de proveedores alineados con esta filosofía. Aquí es donde Fabulous Weddings se vuelve esencial: diseñan experiencias que combinan belleza, responsabilidad y emoción, asegurando que cada paso del proceso sea coherente con los valores de los novios.

“No se trata de hacer menos, sino de hacer mejor. Una boda sustentable –cuenta Laetitia Orsetti- puede ser más sofisticada y personalizada que una tradicional. La clave está en integrar cada decisión en un relato que celebre el amor y el respeto por el entorno”.

Las bodas sustentables ya no son una moda pasajera: son la expresión de un cambio cultural profundo. Para las parejas que hoy planifican su boda, el verdadero lujo está en compartir un día inolvidable sin comprometer el futuro del planeta. Nota: Renata Gervasutti.

