Valeria Oviedo: pasión, servicio y bienestar integral.

CONTENTCARAS

“Siempre sentí que tenía una misión: dar lo mejor de mí y estar al lado de quienes buscan mejorar su salud y bienestar. Acompañar a los pacientes en sus tratamientos y en la adopción de hábitos saludables me llena de satisfacción, ya sean deportistas de alto rendimiento o personas que desean descubrir una mejor calidad de vida”.

Su centro se ha convertido en un espacio integral que ofrece una amplia variedad de servicios: sala de musculación, pilates, nutrición, estética integral y spa.

“Nuestro objetivo es brindar soluciones completas para el cuidado del cuerpo y la mente, en un solo lugar. Lo que nos diferencia es la atención personalizada: escuchamos y conocemos las necesidades de quienes nos eligen, lo que nos permite guiarlos de manera cercana y efectiva”.

Pensando en el mediano plazo, Valeria se proyecta consolidando este concepto de bienestar integral:

“Queremos seguir creciendo, ampliando las propuestas y generando más espacios de cuidado, tanto para deportistas profesionales como para quienes buscan sentirse bien en su día a día. La clave está en la unión de un equipo de trabajo profesional y apasionado que acompaña en cada paso”.

Además, anticipa nuevos proyectos:

“Estamos preparando propuestas innovadoras que pronto saldrán a la luz, siempre con el objetivo de ofrecer experiencias cada vez más completas y personalizadas para quienes confían en nosotros”.

Al reflexionar sobre su trayectoria, asegura que no cambiaría nada si tuviera que comenzar de nuevo.

“Cada etapa me ha permitido aprender, crecer y llegar al lugar en el que estoy hoy. Haber logrado fusionar distintas áreas y brindar a los clientes un servicio integral, respaldado por un equipo multidisciplinario, es el mayor orgullo. Hoy puedo decir que estoy cumpliendo con lo que me propuse desde un inicio.”

Autora:

Carla Romero Publicista y creadora de contenidos