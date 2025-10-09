Primavera-verano 2026: el lujo relajado que conquista la moda

CONTENTCARAS

Colores: el poder de la naturaleza

La paleta cromática de esta temporada se inspira en lo orgánico: tonos tierra, verdes hoja, arena y arcilla, combinados con acentos vibrantes como amarillo girasol, azul celeste y coral intenso. El contraste es clave: neutros que transmiten calma y colores vivos que imprimen vitalidad.

Siluetas: fluidez y movimiento

El guardarropa se libera de las estructuras rígidas. Los vestidos vaporosos, pantalones palazzo y camisas oversize marcan la silueta de un verano que apuesta a la fluidez. La idea es vestirse con prendas que acompañen el movimiento y resulten versátiles, desde el día hasta la noche.

Materiales: frescura consciente

El lino, la seda liviana y el algodón orgánico dominan la temporada. El compromiso con la sustentabilidad se consolida: los diseñadores eligen telas naturales, recicladas y procesos de teñido amigables con el medio ambiente.

Estilo urbano: sporty chic

La fusión entre lo deportivo y lo sofisticado se consolida como uno de los grandes ejes. Top deportivo combinados con sastrería ligera, zapatillas con detalles metalizados y accesorios minimalistas redefinen el “casual elegante” del verano.

Accesorios protagonistas

Las carteras estructuradas en tamaños medianos, los cinturones finos que realzan la cintura y los lentes XL con reminiscencias retro se posicionan como los aliados del look. En joyería, el dorado mate y las piezas con formas orgánicas aportan calidez y modernidad.

Conclusión:

La primavera-verano 2026 celebra la libertad de movimiento, la frescura de lo natural y el lujo entendido como comodidad con estilo. Una temporada que invita a vestir el cuerpo sin ataduras, pero con identidad y carácter.

