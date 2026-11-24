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Trabajo, familia, tiempos que no alcanzan. El estrés cotidiano no solo se siente en la cabeza: muchas personas lo descargan, sin saberlo, en la boca.

¿Qué es el bruxismo?

Es el hábito de apretar o rechinar los dientes con fuerza. Puede ocurrir durante el día, con la mandíbula tensa frente a la computadora o en el tránsito, y también mientras dormimos, cuando es imposible controlarlo. Con el tiempo, esa presión repetida desgasta el esmalte, puede fracturar dientes y restauraciones, y sobrecarga los músculos y las articulaciones de la mandíbula.

Estrés: un factor importante, pero no el único

El estrés y la ansiedad se asocian con frecuencia al bruxismo, pero no son la única explicación. También influyen la mala calidad del sueño, el consumo de tabaco, alcohol y cafeína, algunos medicamentos y la forma en que se encuentran los dientes al morder. Por eso, cada caso necesita una evaluación individual: no existe una causa única ni una solución igual para todos.

Señales que conviene no ignorar

Dolor o cansancio en la mandíbula al despertar.

Dolor de cabeza frecuente, sobre todo por la mañana.

Dientes más cortos, planos o con pequeñas fracturas.

Sensibilidad al frío o al calor sin una causa aparente.

Chasquidos o dificultad para abrir la boca.

Ruidos al dormir, que suele notar la pareja antes que uno mismo.

Cómo podemos ayudarte

En el consultorio, las doctoras Belén y Sofía, socias y cofundadoras de COF, evalúan el desgaste dental y el estado de la mandíbula, y diseñan el tratamiento según cada paciente. Una de las herramientas más utilizadas es la placa de descarga, un protector hecho a medida que cuida los dientes mientras dormimos. Protege, pero no elimina la causa: por eso se complementa con hábitos que ayudan a relajar la mandíbula y, cuando hace falta, con el trabajo en equipo junto a otros profesionales de la salud.

Cuándo consultar

Si notás dolor al masticar, desgaste en tus dientes, molestias en la mandíbula o dolores de cabeza recurrentes, es momento de pedir un turno. Mientras tanto, algunos gestos simples ayudan: mantener los dientes separados y los labios cerrados cuando no estás comiendo, reducir la cafeína por la tarde, cuidar la rutina de sueño y tomarte pausas para soltar los hombros y la mandíbula durante el día.

Detectar el bruxismo a tiempo permite evitar tratamientos más complejos y proteger la sonrisa por muchos años.

Instagram: odontologiafyf

WhatsApp: 11 7606-6100

Dras. Belén y Sofía