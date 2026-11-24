No siempre llegan como un gran evento o una revelación dramática. A veces aparecen en silencio, en medio de una rutina que ya no nos representa. Es ese instante en el que algo dentro nuestro dice: “Hasta acá.”
Muchas personas pasan años viviendo en piloto automático. Cumplen horarios, responsabilidades, compromisos. Funcionan, pero no necesariamente viven.
La diferencia entre sobrevivir y vivir suele comenzar con una sola cosa: una decisión.
Decidir no es simplemente elegir entre dos opciones. Decidir implica asumir una posición frente a la propia vida. Implica hacerse responsable del rumbo.
En coaching solemos observar que muchas personas saben lo que quieren, pero no se animan a decidir. No porque no tengan claridad, sino porque decidir también significa renunciar a lo conocido.
Renunciar a la comodidad, a la aprobación de otros, o incluso a una identidad que ya no encaja.
Por eso tantas decisiones importantes se postergan.
El trabajo que ya no entusiasma.
La relación que dejó de sumar.
El proyecto personal que siempre queda para “más adelante”.
Sin embargo, cuando una persona finalmente decide, algo cambia. No necesariamente cambia el mundo exterior de inmediato, pero sí cambia la forma en que esa persona se posiciona frente a su vida.
La decisión marca el inicio de un nuevo capítulo.
No porque todo se vuelva fácil, sino porque a partir de ese momento la persona deja de ser espectadora de su historia y empieza a ser protagonista.
La vida cotidiana está llena de pequeños momentos donde podemos elegir. Elegir hablar, elegir callar, elegir intentar algo nuevo, elegir salir de lo que ya no nos hace bien.
Cada decisión, por pequeña que parezca, va construyendo el camino.
Quizás la pregunta más poderosa que podemos hacernos no es qué va a pasar si cambiamos, sino qué va a pasar si seguimos exactamente igual.
Porque a veces el verdadero riesgo no está en decidir.
El verdadero riesgo está en quedarse demasiado tiempo donde ya no somos nosotros.
Tres preguntas para empezar hoy
- ¿Qué estoy tolerando hace demasiado tiempo?
- ¿Qué decisión vengo postergando?
- ¿Qué pasaría si hoy me elijo un poco más?
-
Mayra Sánchez