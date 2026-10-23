Carla Gabriela Pagano: el encuentro entre el arte y la propiedad intelectual

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La abogada Carla Gabriela Pagano encontró en su propia experiencia artística un camino para orientar su práctica hacia la propiedad intelectual. Su trabajo busca acercar herramientas jurídicas a artistas, profesionales, emprendedores y pequeñas empresas que necesitan proteger sus creaciones y la identidad de sus proyectos.

Se recibió de abogada en 2012 y durante varios años trabajó en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, particularmente en un Juzgado de Garantías del Departamento Judicial de Quilmes, dentro del fuero penal. Con el tiempo, su recorrido se amplió hacia distintas áreas del Derecho.

En paralelo, desde hace alrededor de veinte años se forma en Arte Francés y participó en distintas exposiciones. Durante la pandemia profundizó su actividad artística y comenzó a explorar nuevas formas de autogestión. Las preguntas sobre cómo proteger sus propias creaciones acercaron sus dos ámbitos de interés: el Derecho y el arte.

En 2024 registró Carla Pagano Art®, la marca vinculada a su actividad artística. Posteriormente se formó como Agente de la Propiedad Industrial y actualmente continúa su formación con la Diplomatura en Industria de la Música en la Universidad Nacional de las Artes.

Acompañar a quienes crean y emprenden

Su diferencial consiste en combinar la formación jurídica con el conocimiento directo de los procesos creativos. Como artista, reconoce muchas de las inquietudes que atraviesan quienes desarrollan una obra, emprenden o construyen una identidad propia.

Desde esa experiencia, propone un acompañamiento basado en la cercanía, el compromiso y una mirada estratégica. “Me interesa especialmente acercar la propiedad intelectual a artistas, profesionales, emprendedores y pequeñas empresas”, explica.

Uno de los desafíos que identifica, especialmente en la zona sur de Buenos Aires, es generar mayor conciencia sobre el valor de los activos intangibles: marcas, obras, contenidos e identidades que forman parte de cada proyecto. El crecimiento de los emprendimientos y las redes sociales abrió oportunidades de difusión, pero también nuevas inquietudes vinculadas con las marcas y los derechos de autor.

Sus próximos objetivos apuntan a consolidar su práctica en propiedad intelectual y profundizar el acompañamiento jurídico a proyectos creativos. La formación en industria de la música se suma a ese propósito: seguir construyendo un puente entre Derecho, creatividad, identidad y autogestión.

Instagram: @carla.p.artist

YouTube: @CarlaPaganoArt111

LinkedIn: Carla Pagano

Contacto: [email protected]