Cata Finanzas: El método para gestionar el dinero de tu negocio sin estrés ni culpa

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Catalina Oliva, ¿qué te llevó a interesarte por la educación financiera y la relación emocional con el dinero?

Mi interés por las finanzas personales comenzó a los 15 años cuando empecé a estudiar sobre ahorro e inversión. Con el tiempo, me acerqué al desarrollo personal y la psicología del dinero, y entendí que nuestras decisiones financieras no son tan racionales como creemos.

También lo viví personalmente, aunque siempre fui organizada, seguía sintiendo estrés alrededor del dinero. Eso me llevó a interesarme por la relación emocional que tenemos con la plata.





¿Qué problemáticas observas actualmente en la relación que muchas personas tienen con el dinero?

Veo que muchas personas creen que ganar más dinero puede solucionar todos sus problemas, cuando no siempre se trata de ingresos, sino de hábitos y organización.

También noto una desconexión entre lo que ganan y cómo se sienten con su vida financiera, incluso personas con ingresos altos viven con culpa, miedo, estancamiento o deudas. Por eso creo que ordenar las finanzas no es solamente ganar más, sino aprender a administrar mejor lo que ya tenemos.



¿Por qué consideras que ordenar las finanzas no se trata solamente de hacer un presupuesto o gastar menos?

Porque si bien un presupuesto puede ser muy útil, contempla sólo una parte de nuestras decisiones financieras. Muchas personas intentan organizarse o “gastar menos,” pero lo abandonan a los pocos días. En mi opinión, no siempre les falta disciplina. También hace falta entender qué emociones, creencias y hábitos influyen en cómo una persona administra su dinero. A partir de eso, se puede crear un plan financiero más personalizado y sostenible.



¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional y qué transformación buscas generar en tus clientas?

Actualmente acompaño a mujeres independientes, especialmente coaches, terapeutas y mentoras, a ordenar sus finanzas personales y de negocio. Busco que dejen de vivir sus finanzas con ansiedad o culpa y puedan crear un sistema claro para administrarlo y avanzar hacia sus metas, en 90 días.



¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Mi enfoque une educación financiera, desarrollo personal y psicología del dinero. Primero busco entender como la persona aprendió a relacionarse con la plata, que experiencias vivió y cómo eso se refleja en sus acciones hoy. Desde ahí, armo un plan financiero personalizado.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Me proyecto acompañando a más mujeres de Argentina y otros países de habla hispana.

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