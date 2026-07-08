Sanar el pasado para transformar el presente: la mirada holística de Pamela Montero

Pamela Montero, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?
No empecé desde la teoría. Empecé cuando mi mundo se desmoronó. Durante años construí una máscara social para sobrevivir — y funcionó, hasta que dejó de funcionar. Cuando todo se cayó, sostenerla fue imposible. Me armé otras, hasta que tomé la decisión más difícil y más liberadora de mi vida: desnudarme. Mostrarme tal cual era. Eso me dejó sola — porque los vínculos que tenía eran con la máscara, no conmigo. Pero en esa soledad encontré algo que nunca había tenido: vínculos honestos, poderosos, y a mí misma. La psicología social y la psicología holística no son para mí una carrera — son una filosofía de vida. La base es entender que todo lo que nos pasa trae algo para aprender. Por eso lo que hago en el Método Me Elijo es hacer que se cuestionen. Ahí comienza el verdadero cambio: cuando cuestionan su realidad, sus creencias, sus mandatos, sus pensamientos.
¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?
Acompaño a mujeres que se sienten presas de la vida que creen que eligieron, pero no. Las acompaño a mirar hacia adentro, a observar lo que duele. Porque una vez que podemos mirar eso — lo que nos avergüenza, lo que odiamos de nosotras mismas, lo que evitamos — recién ahí empieza la aceptación real. Aceptarnos completas, con lo bueno y lo no tanto. Desde adentro proyectamos eso al afuera. Porque cuando estamos seguras de nosotras mismas, nos volvemos invencibles.
¿Cómo te proyectas de cara al futuro?
Estoy convirtiendo el Método Me Elijo en un programa grupal. Ya lo trabajé en acompañamientos individuales y los resultados son concretos. La propuesta incluye clases grabadas, master class en vivo y una comunidad que sostenga el proceso. Porque el cambio real no pasa en una sesión — aunque el primer paso, el darte cuenta, ya es un cambio. El proceso se da con el trabajo interno, la auto indagación constante, y para sostener eso es fundamental la contención de otras mujeres que están atravesando lo mismo.
¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?
Muchas terapias se orientan a darte herramientas o soluciones rápidas. Te invitan a cuestionarte, pero no te muestran qué hacer con la emoción que hay detrás de cada experiencia. Yo te acompaño a cambiar la percepción de tu pasado para darle otro sentido a tu historia. De esa manera podés cuestionar tus pensamientos y sanar tus emociones para vivir de una forma más liviana y en paz.
Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?
Nada. Cada experiencia, por más dolorosa que fuera, me trajo hasta acá. Sé quién soy y cuál es mi propósito. Solo me queda trabajar por él.
Datos de contacto:
Celular: 11-6725-0807
Instagram: @pamelaholistica