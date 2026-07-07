María Sol Messi viajó a Estados Unidos para apoyar a Lionel Messi: la foto junto a Antonela Roccuzzo

María Sol Messi dijo presente en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta en una jornada marcada por la expectativa de la definición por octavos de final del Mundial. La hermana de Lionel Messi se sumó a pequeño grupo familiar que viajó para acompañar de cerca el recorrido de la selección argentina. La cita deportiva reunió a miles de hinchas que tiñeron las tribunas de celeste y blanco, en un escenario que se convirtió en punto de encuentro para la familia del campeón del mundo.

María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi, dijo presente en el partido de Argentina contra Egipto

María Sol Messi, la hermana de Lionel Messi, se dejó ver en las tribunas del estadio de Atlanta durante el cruce de Argentina frente a Egipto. Su presencia llamó la atención ya que se encontraba en la Argentina a su padre, Jorge Messi, que atraviesa un problema de salud. Pero la participación de la familia en esta etapa del campeonato refleja el acompañamiento constante en cada desafío de la selección argentina.

María Sol Messi y Antonela Roccuzzo

A minutos del inicio del partido, la hermana del astro argentino, conocida por mantener un perfil bajo en comparación con sus hermanos, se dejó ver en las gradas junto al circulo ínitmo y Antonela Roccuzzo. Su presencia fue destacada por los seguidores del futbolista, que remarcaron el apoyo incondicional del clan Messi. Vestida con la camiseta alternativa de la selección, se sumó a los cánticos y celebraciones que acompañaron el partido.

Lionel Messi

El resto de la familia permaneció en Santa Fe debido a la internación de Jorge Messi, quien atravesó un cuadro de salud desde el inicio del Mundial. La mamá de Lionel Messi, Celia Cuccittini, y otros integrantes del clan se quedaron en el país acompañando de cerca su recuperación. Cabe destacar que previo al encuentro de la selección argentina contra Austria, el capitán recibió la buena noticia de que su padre había mostrado una evolución favorable, lo que trajo alivio al entorno.

La presencia de María Sol Messi y Antonela Roccuzzo en el Mercedes-Benz Stadium fue destacada por los hinchas que siguieron el partido. La imagen de la familia en las tribunas refuerza la idea de fuerte presencia en esta fase definitoria del campeonato mundial. Aunque gran parte del clan no pudo estar presente, el campeón del mundo contó con el respaldo de su círculo más íntimo en Atlanta.

Celia Cuccittini, Lionel y Jorge Messi

María Sol Messi dijo presente en Atlanta como la única del clan que se vio en la tribuna, junto a Antonela Roccuzzo y los tres hijos de Lionel Messi. El resto de la familia permaneció en Santa Fe por la recuperación de Jorge Messi. La jornada en el Mercedes-Benz Stadium reflejó cómo el acompañamiento se adapta a las circunstancias.