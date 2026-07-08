Rocío Parasuco: Visión integral y calidez humana

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Rocío Parasuco, ¿cómo fueron los inicios en tu profesión?

Comencé estudiando cosmetología apenas terminé el colegio. Siempre tuve claro que quería dedicarme a la estética, por lo que no necesité tomarme un año sabático. En un principio, mi idea era enfocarme en tratamientos faciales y dejar la especialización corporal para más adelante. Sin embargo, surgió una oportunidad inesperada: adquirir una marca que ya tenía ocho años de trayectoria. Aunque en ese momento ya no brindaba servicios al público, vi un

gran potencial. Gracias al apoyo de mi familia, pude convertirla en mi propio proyecto, aportándole mi estilo y mi visión. Esta experiencia también me impulsó a adelantar mi formación en estética corporal para ofrecer un servicio más completo.



¿Cuáles son los servicios que brindas como profesional?

Actualmente me especializo en tratamientos faciales y corporales, siempre acompañados de un asesoramiento personalizado. También incorporé servicios como bronceado spray, depilación definitiva y masajes. Además, desarrollé diferentes programas corporales que combinan aparatologías según las necesidades de cada cliente. Por ejemplo, cuento con tratamientos específicos para muslos, glúteos, brazos y abdomen. También ofrezco un Circuito Integral

Estético para deportistas, que incluye tecnologías innovadoras orientadas a mejorar el rendimiento y la recuperación física.

¿Cómo te proyectas de cara al futuro?

Mi objetivo es seguir creciendo y posicionando mi marca. La estética es un rubro muy competitivo y, siendo una emprendedora de 20 años, considero fundamental transmitir confianza para que los clientes me elijan y regresen. A futuro, me gustaría ampliar mi espacio de trabajo, incorporar nuevas tecnologías y continuar capacitándome. También quiero especializarme más en tratamientos relacionados con el acné y otras afecciones de la piel.

Creo que la formación constante es clave para seguir evolucionando.

¿Cuáles son tus diferenciales en el rubro?

Mi diferencial está en la atención personalizada y el trato humano. Desde chica aprendí a escuchar y comprender a las personas, algo que hoy aplico en mi trabajo. Me apasiona la estética porque cada cliente tiene necesidades diferentes y merece un acompañamiento único. Para mí, la clave es escuchar, comprender y brindar soluciones adaptadas a cada caso.

Si comenzaras de nuevo, ¿qué harías diferente?

Si comenzara de nuevo, confiaría más en mí misma y me animaría antes. Entendí que nunca existe un momento perfecto para emprender y que las dudas suelen frenar más que los errores. Sería más decidida, porque equivocarse también es parte del aprendizaje. La perfección no existe, pero crecer, aprender y avanzar sí.

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