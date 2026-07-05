Entramos al living de María Becerra: estilo contemporáneo, plantas tropicales y un rincón pet friendly

María Becerra volvió a abrir las puertas de su intimidad, esta vez de manera muy especial. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió una postal junto a J Rei mientras seguían el partido de la selección argentina frente a Cabo Verde. Sin buscarlo, también dejó al descubierto uno de los ambientes favoritos de su casa: un living moderno, funcional y completamente adaptado a la vida con sus mascotas.

María Becerra

Así es el living de María Becerra y J Rei: estilo contemporáneo, plantas tropicales y un rincón pet friendly

La escena resume a la perfección el espíritu del living de María Becerra y J Rei. La pareja apareció sentada sobre un amplio sofá modular tapizado en un tono gris claro, rodeada por varios de sus perros, que ocupan distintos rincones del ambiente y refuerzan el carácter pet friendly del hogar.

La decoración apuesta por una estética contemporánea dominada por una paleta de colores neutros. Los grises, el blanco y los tonos piedra generan una atmósfera serena que se complementa con pisos de madera clara, aportando calidez sin perder sofisticación.

Así es el living de María Becerra y J Rei

Uno de los grandes protagonistas del living es la vegetación. Detrás del sofá se destaca una imponente palmera de interior que aporta frescura y rompe con la sobriedad de los materiales, convirtiéndose en el punto focal del ambiente.

En el centro del espacio se luce una mesa ratona redonda de diseño minimalista, con tapa blanca y estructura metálica oscura. Sobre ella, la pareja eligió una decoración simple pero efectiva: un florero escultórico de cerámica en tono arena y velas.

María Becerra y J Rei

La iluminación también juega un papel clave. Una moderna lámpara colgante con varios focos orientables aporta personalidad al ambiente, mientras que los revestimientos en piedra y las columnas en tonos oscuros generan contraste y realzan el estilo contemporáneo de la vivienda.

Más allá del diseño, el detalle que terminó conquistando a sus seguidores fue otro: el living parece estar pensado para compartir. Entre el partido, la compañía de J Rei y la presencia de sus perros, María Becerra mostró un espacio donde la comodidad y la vida cotidiana son tan importantes como la decoración.