El conjunto sporty chic de Claudia Villafañe ideal para mujeres +60

A sus 64 años, Claudia Villafañe volvió a demostrar que el estilo no tiene edad. Con una impronta clásica que suele combinar prendas atemporales con las tendencias del momento, la madre de Dalma y Gianinna Maradona sorprendió con un conjunto sporty chic que se posiciona como una excelente inspiración para las mujeres mayores que buscan vestir con comodidad sin resignar elegancia.

Claudia Villafañe confirmó cuál es el look más versátil y favorecedor para el día

Lejos de los looks recargados, Claudia Villafañe apostó por un look moderno que combina comodidad, sofisticación y versatilidad. Con un diseño relajado y atemporal, la organizadora de eventos cautivó a sus seguidores de las redes sociales e inspiró al público femenino a llevar uno similar.

Mediante sus historias de Instagram, Claudia Villafañe se mostró con un equipo de dos piezas de inspiración deportiva confeccionado con un estampado abstracto en blanco y negro, intervenido con pequeños detalles en rosa pastel que aportan un toque femenino y actual.

Claudia Villafañe

El conjunto está integrado por una campera de cierre frontal, cuello alto y mangas largas, junto con un pantalón de corte recto y calce relajado que acompaña la silueta sin ajustarse al cuerpo. La combinación da como resultado una imagen canchera y repleta de personalidad. Para completar el look, Claudia Villafañe eligió una remera básica blanca y unas zapatillas deportivas en tonos grises, privilegiando la comodidad sin perder armonía cromática.

Este tipo de conjuntos sporty chic resulta especialmente favorecedor para las mujeres +60 porque ofrece libertad de movimiento gracias a sus cortes relajados, algo fundamental para sentirse cómoda durante todo el día. A diferencia de las prendas demasiado ajustadas, este look acompaña el cuerpo con naturalidad y genera una silueta equilibrada. Además, son prendas fáciles de mantener y muy prácticas para usar.

Claudia Villafañe

Conjuntos estampados: la tendencia que conquistó a Claudia Villafañe

Los conjuntos estampados, como el elegido por Claudia Villafañe, están cada vez más presentes en la moda cotidiana. Hace varias temporadas se consolidaron como una de las corrientes más fuertes dentro de la moda urbana. Esta tendencia propone fusionar prendas inspiradas en el universo deportivo con piezas de estética elegante, dando lugar a looks versátiles que funcionan tanto para el día como para encuentros informales.

Asimismo, los estampados abstractos en blanco y negro aportan un toque contemporáneo y sofisticado, convirtiéndose en una alternativa a los clásicos conjuntos lisos. A eso se suman detalles como las franjas laterales, los cierres a la vista y los pequeños acentos de color, que elevan el diseño y lo acercan al universo del lujo deportivo. El resultado es un outfit moderno, cómodo y fácil de combinar, ideal para quienes buscan tendencia y armar un atuendo en poco tiempo.

De esta manera, el conjunto sporty chic de Claudia Villafañe ideal para mujeres +60 se llevó todos los halagos en redes sociales y demostró que las prendas estampadas seguirán siendo uno de los grandes protagonistas de la temporada.