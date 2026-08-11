Centro de Estudios de Hipnosis Terapéutica

La hipnosis terapéutica ha trascendido antiguos mitos para consolidarse como una herramienta profunda, sumamente respetuosa y amigable. Lejos de los espectáculos o la magia, es un proceso natural y reparador que nos permite acceder al inmenso capital humano que habita en nuestro interior. Es una invitación a detenerse, reconectar y recuperar la vitalidad, la salud y la paz profunda que tantas veces sentimos haber perdido.
Cuatro caminos hacia tu bienestar integral:
En nuestro Centro de Estudios encontrarás diferentes espacios cuidadosamente diseñados para acompañarte en tus metas:
- 1. Sesiones personalizadas (Presenciales y a distancia) Un acompañamiento individual, cálido y hecho a la medida de tu propio ritmo. Trabajamos sobre objetivos acordados previamente para ayudarte a recuperar tu bienestar, abrazando tu historia sin importar dónde te encuentres físicamente.
- 2. Libro: "Despierta al Maestro: El arte de la autohipnosis para una vida plena" Un manual práctico, cercano y accesible que desmitifica la hipnosis. En sus páginas encontrarás las herramientas necesarias para transformar hábitos, liderar tu propia biología y activar esos talentos ocultos y el profundo deseo de superación que ya viven en ti.
- 3. Curso: "Mejorando la Vida" Una vivencia práctica y transformadora pensada para todo público. A través de este curso de hipnosis y autohipnosis, aprenderás de forma sencilla a autogestionar tus desafíos cotidianos, abrazar y vencer tus miedos, transformar creencias limitantes y vivir con mayor plenitud.
- 4. Diplomatura Superior en Hipnosis Terapéutica y Neurofisiología Aplicada Una formación académica de excelencia para certificarte como Hipnoterapeuta Profesional mediante el exclusivo Método UNI (Universal, Natural e Integral). Es una propuesta profunda, con sólidas bases científicas y éticas, diseñada tanto para quienes desean ejercer esta hermosa profesión como para aquellos que buscan enriquecer su desarrollo humano.
Te invitamos a dar el primer paso. Atrévete a redescubrir tu potencial y a encender la capacidad transformadora que siempre te ha pertenecido.
Dirección General: María del Rosario Martínez, Hipnoterapeuta Profesional.
Contacto para iniciar tu camino:
- Sitio web: hipnoterapeutaprofesional.ar
- Email: [email protected]
- WhatsApp: +54 9 2954 625929
- Instagram y Facebook: @mariamartinezhipnoterapeuta