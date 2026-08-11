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Centro de Estudios de Hipnosis Terapéutica

Un refugio creado para activar tu potencial interior. Galería de fotosGalería de fotos

Centro de Estudios de Hipnosis Terapéutica
Centro de Estudios de Hipnosis Terapéutica | CONTENT CARAS LIKE
CONTENT CARAS LIKE

La hipnosis terapéutica ha trascendido antiguos mitos para consolidarse como una herramienta profunda, sumamente respetuosa y amigable. Lejos de los espectáculos o la magia, es un proceso natural y reparador que nos permite acceder al inmenso capital humano que habita en nuestro interior. Es una invitación a detenerse, reconectar y recuperar la vitalidad, la salud y la paz profunda que tantas veces sentimos haber perdido.

Centro de Estudios de Hipnosis Terapéutica

Cuatro caminos hacia tu bienestar integral:

En nuestro Centro de Estudios encontrarás diferentes espacios cuidadosamente diseñados para acompañarte en tus metas:

  • 1. Sesiones personalizadas (Presenciales y a distancia) Un acompañamiento individual, cálido y hecho a la medida de tu propio ritmo. Trabajamos sobre objetivos acordados previamente para ayudarte a recuperar tu bienestar, abrazando tu historia sin importar dónde te encuentres físicamente.
  • 2. Libro: "Despierta al Maestro: El arte de la autohipnosis para una vida plena" Un manual práctico, cercano y accesible que desmitifica la hipnosis. En sus páginas encontrarás las herramientas necesarias para transformar hábitos, liderar tu propia biología y activar esos talentos ocultos y el profundo deseo de superación que ya viven en ti.
  • 3. Curso: "Mejorando la Vida" Una vivencia práctica y transformadora pensada para todo público. A través de este curso de hipnosis y autohipnosis, aprenderás de forma sencilla a autogestionar tus desafíos cotidianos, abrazar y vencer tus miedos, transformar creencias limitantes y vivir con mayor plenitud.
  • 4. Diplomatura Superior en Hipnosis Terapéutica y Neurofisiología Aplicada Una formación académica de excelencia para certificarte como Hipnoterapeuta Profesional mediante el exclusivo Método UNI (Universal, Natural e Integral). Es una propuesta profunda, con sólidas bases científicas y éticas, diseñada tanto para quienes desean ejercer esta hermosa profesión como para aquellos que buscan enriquecer su desarrollo humano.

 

Centro de Estudios de Hipnosis Terapéutica

Te invitamos a dar el primer paso. Atrévete a redescubrir tu potencial y a encender la capacidad transformadora que siempre te ha pertenecido.

Dirección General: María del Rosario Martínez, Hipnoterapeuta Profesional.

Contacto para iniciar tu camino:

  • Sitio web: hipnoterapeutaprofesional.ar
  • Email: [email protected]
  • WhatsApp: +54 9 2954 625929
  • Instagram y Facebook: @mariamartinezhipnoterapeuta

 

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Centro de Estudios de Hipnosis Terapéutica Centro de Estudios de Hipnosis Terapéutica
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