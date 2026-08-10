El Turco Naim se sinceró sobre la educación de su hija Gina y los conflictos que genera con Emilia Attias: “A mi nada me afecta"

El Turco Naim habló sobre su rol como padre y mencionó las diferencias que mantiene con Emilia Attias en la crianza de su hija Gina. Su relato muestra cómo cada uno aporta una mirada distinta en la educación, con estilos que se complementan y que forman parte de la dinámica familiar. En este contexto, el actor compartió detalles de su vínculo cotidiano con la niña y de la manera en que afronta los momentos de desacuerdo. La experiencia refleja cómo la convivencia entre dos formas de pensar se convierte en parte de la vida diaria.

El Turco Naim reveló las diferencias que tiene con Emilia Attias en la crianza de su hija, Gina

El Turco Naim se refirió a la relación con Emilia Attias en torno a la educación de su hija, Gina, de 9 años, destacando la forma en que ambos enfrentan las responsabilidades de la crianza. Su visión sobre la paternidad refleja un estilo particular que contrasta con el de su expareja, generando situaciones que buscan resolver en conjunto. La experiencia del humorista muestra cómo las diferencias pueden convivir en la vida familiar. En sus palabras, la crianza se convierte en un espacio donde cada uno aporta desde su perspectiva, a pesar de su separación.

El Turco Naim y su hija, Gina

En una entrevista en el programa de José María Listorti en Blender, el actor reconoció que su estilo de educación es permisivo y que esa forma de relacionarse con la niña genera diferencias con su expareja. Con sinceridad, compartió detalles de cómo afronta la paternidad y de los momentos de conflicto que surgen en la convivencia. Según explicó, él suele ser muy indulgente con su hija y que no le afectan las travesuras o los pequeños accidentes domésticos.

“Yo me regalo con las mujeres en general. Con todas. Y con mi hija ya soy híper regalado. Hacé lo que quieras. Meneame en la cabeza, no sé. ¿Rompió un plato? Y bueno... ‘No te hagas problema, mi amor. ¡Hay más!’ Incluso si me rompiera un Rolex de oro. A mí nada me afecta si viene de ella, de verdad”, expresó el Turco Naim. Además, reconoció que su estilo de crianza es distinto al de Emilia Attias, con quien comparte la responsabilidad de la educación de Gina.

“Soy un padre permisivo. Con la madre estamos en sincronía: es conflicto, lo normal. Ella no es tan permisiva y está bien que uno tenga la cabeza bien puesta”, señaló, dejando en claro que las diferencias forman parte de la dinámica. En su relato, también contó que suele ceder ante los pedidos de su hija. “‘Quiero esto’. Y bueno, si vos querés... Yo con mi hija soy regalado”, comentó, mostrando cómo su vínculo con la pequeña se construye desde la complicidad. Esa actitud es la que genera discusiones con la ex Casi Ángeles, aunque ambos intentan resolverlas de manera conjunta.

Gina, la hija de 9 años de Emilia Attias y el Turco Naim: Desde el parecido con su madre a la complicidad con el actor

Gina, la hija de Naim y Attias, tiene nueve años y se muestra muy cercana a su padre. En distintas apariciones públicas, se destacó el parecido físico con su madre y la complicidad absoluta con su papá. La pequeña comparte con él momentos de juego, paseos y actividades cotidianas que refuerzan la relación entre ambos. Esa conexión se refleja en gestos cotidianos y en la manera en que disfrutan de compartir tiempo juntos, fortaleciendo un lazo que crece con cada experiencia.

Emilia Attías y su hija, Gina

En distintas oportunidades, el humorista resaltó que disfruta de cada instante con su hija y que su estilo de crianza busca darle libertad y confianza. Aunque reconoce que esa forma de educar puede generar diferencias con su expareja, asegura que la prioridad es el bienestar de la niña y que ambos padres trabajan para encontrar un equilibrio. En su visión, la niña debe sentirse acompañada y segura, y por eso procura que su día a día esté marcado por la cercanía y la comprensión.

La pequeña, que crece en un entorno marcado por la exposición pública de sus padres, mantiene una vida cotidiana que combina la escuela, actividades recreativas y el acompañamiento de su familia. Su personalidad refleja la influencia de ambos y la manera en que cada uno aporta desde su estilo de crianza. En más de una ocasión, se vio a Gina compartiendo momentos con Emilia Attias y el Turco Naim, desde la participación de la actriz en MasterChef Celebrity hasta posteos cargados de ternura con su padre.

Emilia Attías y su hija, Gina

El Turco Naim habló sobre su manera de vivir la paternidad y mencionó las diferencias que mantiene con Emilia Attias en la educación de su hija, Gina. Ambos comparten responsabilidades y aportan estilos distintos que se complementan en la crianza, con momentos que forman parte de la dinámica familiar. La experiencia refleja cómo cada uno, desde su perspectiva, busca acompañar el crecimiento de la niña.

VDV