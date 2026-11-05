CHULECHE, viste tus sueños uno a uno

Chuleche significa “dulce de leche”, dicho por mi hija en sus primeras palabras. Es una de esas palabras que quedan grabadas para siempre en la historia de una familia. Y así, casi sin darme cuenta, se convirtió en el nombre de una marca que hoy nos llena de orgullo y felicidad.
Todo comenzó un año antes de la pandemia, cuando hice una capacitación en Diseño y Moldería con Marta Maldonado. Allí empecé a plasmar mis propios diseños, transformando ideas en moldes y luego en prendas. Después continué capacitándome en alta costura, asesoramiento de imagen, moldería industrial y otras áreas que me permitieron seguir creciendo.
Todo sucedía en mis tiempos libres, entre la maternidad, mi familia y mi local de ropa para bebés, niños y maternidad, Mi Mundo, que lleva 20 años acompañando a las familias de Villa María.
Los primeros productos de Chuleche nacieron para nuestro propio local. Buscaba ofrecer prendas básicas con un toque de diseño, buena calidad y bajarle los costos al producto. Creamos accesorios, colas de sirena, pijamas enterizos de unicornios y otros animales, cuellitos de piel para invierno y vestidos de verano, muchos de esos productos tuvieron una gran aceptación entre nuestros clientes.
Mi Mundo fue nuestro espacio de prueba: allí escuchábamos a los clientes, testeábamos los productos y hacíamos las correcciones necesarias. Así, paso a paso, Chuleche fue encontrando su identidad.
Más adelante surgió la oportunidad de incorporar la línea colegial, que hoy llega no solo a Villa María y la zona, sino también a distintos puntos del país. Nuestro próximo desafío es ampliar la variedad de productos y fortalecer la venta mayorista.
Todo comenzó en el living de mi casa, entre telas, moldes y sueños. Si volviera a empezar, seguramente buscaría desde el principio un espacio propio para mi atelier (risas). ¡Me habría agilizado muchísimo el trabajo!
Hoy siento una enorme felicidad y gratitud por este camino. Agradezco a mi esposo y a mis hijos, Emi y Pedri, por acompañarme y apoyarme en esta hermosa locura que fue creciendo con el tiempo.
Chuleche es mucho más que una marca: es una parte de nuestra historia familiar, de mi pasión por crear y de las ganas de convertir sueños en realidad. Estamos muy felices con lo construido y entusiasmados por todo lo que viene.
Instagram: @chuleche | @mimundoindumentaria_