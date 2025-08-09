Club de Hábitos®: La importancia del grupo de apoyo.

CONTENTLIKE

Cuando decidimos comenzar el camino hacia una vida más saludable, que nos ayude a mantener nuestra salud y prevenir enfermedades, muchas veces surgen diferentes dificultades. Y esto ocurre porque no solamente se trata de aprender a comer y ejercitarse, sino que implica cambios en la estructura, rutina y costumbres de cada persona, como así también aprender a manejar emociones.

No somos sólo lo que comemos. Un cambio en el estilo de vida conlleva modificaciones en todos los aspectos de ésta. Y si no se cuenta con las herramientas y el apoyo necesario, muchas veces puede llevar a frustración y posterior abandono del proceso.

¿Cuáles son los beneficios de contar con una red de apoyo en este proceso?

Una red comunitaria es un grupo de personas que se apoyan y motivan mutuamente en su proceso de cambio de hábitos. El objetivo es proporcionar un espacio seguro y sin prejuicios para que las personas compartan sus desafíos, éxitos y consejos. Por supuesto, coordinado por un profesional de la salud, que será quien dará los lineamientos acordes al perfil nutricional de cada miembro.

Uno de los mayores desafíos a la hora de modificar hábitos es ser responsable. Es fácil poner excusas o darse por vencido cuando se está solo. Sin embargo, ser parte de una comunidad proporciona un sistema de apoyo que lo hace responsable de sus acciones. Compartir progresos, reveses y metas con otras personas puede ayudar a mantenerse motivado y encaminado.

Cambiar hábitos que tenemos muy arraigados puede ser una montaña rusa emocional, y contar con una comunidad de personas con ideas afines en quienes apoyarse puede ser invaluable. El apoyo y la comprensión de otras personas que atraviesan los mismos desafíos pueden mejorar el estado de ánimo y ayudar a mantenerse positivo durante el proceso.

Si bien el proceso es individual, ser parte de una comunidad puede ser beneficioso, ya que brinda un sentido de pertenencia, aliento y acceso a valiosos recursos y consejos de otras personas que se encuentran en un viaje similar.

El Club de Hábitos® es ese espacio seguro donde nos encontramos todos en este mismo camino, pero cada uno con su objetivo particular. Un lugar donde nos motivamos, nos desafiamos, nos apoyamos cuando los días son más grises y nos alegramos ante los logros de cada compañero.

Este programa, en el cual vengo trabajando hace bastante tiempo, es realmente maravilloso, porque no solamente el acompañamiento es diario, sino que no dejamos de lado la individualidad de cada miembro, ya que cada uno va a su ritmo y presenta diferentes desafíos personales. Es por ello que el programa contempla también la consulta nutricional individual, donde se evalúan las metas, las dificultades y el progreso de cada uno.

Laura Ortega

Lic. en Nutrición MN 12.294

Club de Hábitos ®

Contacto:

113 117 0101

IG: @sweetyntegral

[email protected]