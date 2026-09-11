Cocina Astuta: un método para simplificar la alimentación y organizar mejor el día a día

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Cocina Astuta surgió de una necesidad concreta: hacer más simple la alimentación cotidiana. Durante años, Vanesa Bella compartió en redes su propia manera de organizarse, cocinar por tandas y utilizar el freezer para resolver las comidas de los días con menos tiempo.

Lo que comenzó como contenido destinado a ayudar a otras mujeres fue creciendo hasta convertirse en una comunidad de millones de personas. En ese recorrido apareció una idea central: muchas veces el problema no es la falta de voluntad, sino la falta de un sistema. Así, las soluciones caseras y reales que compartía dieron origen a una marca pensada para simplificar la vida.

De los contenidos a las herramientas para la cocina

Con una identidad cercana, práctica y ligada a la vida real, Cocina Astuta propone organizar, anticipar y aprovechar mejor el tiempo, lejos de la idea de cocinas perfectas o de pasar horas preparando platos. Detrás de sus productos existe un método que su comunidad ya conoce y aplica: productos físicos, ebooks y contenidos funcionan como herramientas de un mismo sistema.

La propuesta fue evolucionando desde los contenidos en redes hacia desafíos, ebooks y capacitaciones. Con más de 100.000 ebooks vendidos y una comunidad que reúne a millones de personas, el siguiente paso fue trasladar ese conocimiento al mundo físico a través de productos pensados para necesidades cotidianas, como organizar, conservar, procesar y cocinar de manera más eficiente.

De cara al futuro, el objetivo es consolidar a Cocina Astuta como una marca referente en organización de cocina y freezer en Argentina y avanzar progresivamente hacia otros mercados. También busca ampliar su línea de productos, continuar desarrollando contenidos y educación, y construir un ecosistema que reúna tanto el método como las herramientas necesarias para comer mejor y organizarse con menos esfuerzo, manteniendo como eje las soluciones simples, honestas y aplicables a la vida real.



Datos de contacto

Celular: +54 9 11 4417-7283

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Instagram: @vanesa__bella / @cocinaastuta