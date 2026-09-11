WEST INDIAN COFFEE: De su showroom en Palermo Soho a la 13.ª edición de “Exigí Buen Café” con tecnología de campeonato mundial

CONTENT CARAS LIKE

Las imágenes que acompañan esta nota pertenecen a un encuentro realizado en el showroom con clientes, colegas, profesionales del sector, familiares y amigos. Fue una jornada pensada para agradecer el acompañamiento recibido, compartir experiencias y disfrutar del camino recorrido por West Indian.

La recepción incluyó cócteles de bienvenida y propuestas de coctelería con café. La barra de vinos contó con la colaboración de Fernanda Isaola, mientras que la propuesta gastronómica del lunch estuvo a cargo de Falivene Catering. La música estuvo a cargo de Morris Brown, reconocido DJ y músico.

Uno de los momentos destacados fue la presentación de una torta de gran formato, regalo de sus amigos y clientes de Casa Basile. La creación estuvo a cargo de Damián Pier Basile, ganador de Bake Off Argentina, junto al chef Diego Acevedo.

“Fue un encuentro muy especial, que disfrutamos mucho con todos los invitados. Queríamos abrir las puertas del showroom para compartirlo con quienes forman parte de nuestra historia”, señala Cynthia Muiños, fundadora de West Indian Coffee.

Durante la jornada, quienes participaron pudieron recorrer las instalaciones, conocer el equipamiento en funcionamiento y descubrir las posibilidades de cada tecnología. West Indian acompaña cada proyecto desde su concepción, considerando identidad, diseño de barra, dinámica de trabajo, volumen estimado, selección de equipos, capacitación y servicio técnico.

Uno de sus principales diferenciales es la representación oficial en la Argentina de Storm Barista Attitude, prestigiosa marca italiana vinculada durante el período 2022–2027 con el World Barista Championship.

Promovido por la Specialty Coffee Association, el Campeonato Mundial de Baristas constituye la competencia más importante de la actividad. Cada año reúne a representantes de distintos países, evaluados por jueces internacionales según técnica, precisión, creatividad, calidad sensorial y presentación.

Barista Attitude fue patrocinadora oficial de máquinas de espresso entre 2022 y 2025. Para el ciclo 2026–2027, Tempesta continúa seleccionada como máquina calificada, reconocimiento a su precisión, estabilidad térmica, diseño y capacidad para responder a las exigencias del máximo nivel profesional.

West Indian acerca esta tecnología al mercado argentino con capacitación, asistencia técnica especializada y atención personalizada. También representa oficialmente a Iberital y Fiorenzato, firmas internacionales con soluciones para cafeterías de distintas características.

El espíritu de intercambio y cercanía que marcó el encuentro en el showroom tendrá una nueva expresión el 13 y 14 de septiembre, cuando West Indian participe nuevamente de Exigí Buen Café, en La Rural.

Fundada por la periodista y crítica gastronómica Sabrina Cuculiansky, la exposición celebra este año su 13.ª edición como uno de los encuentros más importantes del sector en la Argentina.

El stand de West Indian presentará Tempesta de Storm Barista Attitude mediante una experiencia inspirada en el Campeonato Mundial. El público podrá acercarse al trabajo de un barista profesional, experimentar la dinámica competitiva y conocer tecnología de referencia internacional.

La agenda incluirá coctelería con café, ejercicios sensoriales, maridajes de whisky, café filtrado y chocolates. La propuesta se completará con distintos modelos de máquinas Iberital, molinos Fiorenzato, asesoramiento personalizado, nuevos desarrollos de café y selecciones especiales.

Con una propuesta que integra tecnología, capacitación, asesoramiento y servicio técnico, West Indian continúa consolidándose como una de las marcas más referentes en equipamiento profesional para cafeterías del país.

CONTACTO:

www.westindian.com.ar

Instagram: @westindian.ar

Tel: +54 9 11 3700-2332

[email protected]