Dra. Flores Lucena: salud digestiva, divulgación y una medicina basada en la escucha

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Santiagueña y con el deseo de ser médica desde muy chica, María Montserrat Flores Lucena finalizó la secundaria en el Colegio Hermano Hermas de Bruijn, con orientación en Ciencias Biológicas. Luego comenzó su formación en la Universidad Nacional de Córdoba, donde obtuvo el título de Médica. Su recorrido continuó en Estados Unidos, con observerships en el Hospital Clovis Community de California y cursos en las universidades de Harvard y Stanford.

Años más tarde llegó a Posadas, Misiones, donde encontró en el Hospital Madariaga un espacio clave para su desarrollo profesional. También realizó los últimos meses de su residencia en el Hospital Joan XXIII, en Tarragona, España, una experiencia que amplió su formación clínica.

Hoy integra ese recorrido con la divulgación médica en redes sociales. Su diferencial está en simplificar conceptos complejos sin perder el rigor científico, especialmente en torno a la salud digestiva, con una comunicación accesible y empática. La escucha, la honestidad profesional y la educación del paciente son algunos de los valores que guían su práctica.

Educación y tecnología para ampliar el alcance

Para Montserrat, el mayor desafío es contener el sufrimiento invisible de quienes atraviesan dolencias digestivas durante años sin encontrar respuestas, acompañándolos para que puedan recuperar la confianza en su propio cuerpo. En las redes encontró, a su vez, una oportunidad para romper las distancias del consultorio, desmitificar y educar a tiempo, convirtiendo su vocación en un puente para transformar la vida de los pacientes.

Recientemente finalizó su formación en Cápsula Endoscópica, acompañada por su mentor, el Dr. Urien, de Owl Eyes Academy, en Pamplona, España. Actualmente ejerce en el Hospital Madariaga y el Instituto Predigma, mientras cursa un máster de Neurogastroenterología en la UFV de Madrid y desarrolla su tesis de Medicina Legal en la UNL.

De cara al futuro, busca ampliar el alcance de su atención a través de la virtualidad y, más adelante, viajar para atender presencialmente a pacientes en distintas provincias. Un camino sostenido por una premisa que atraviesa su recorrido: continuar formándose para transformar cada nueva herramienta en una mejor atención.

Flores Lucena, María Montserrat.

Médica Especialista en Gastroenterología;

Endoscopia Digestiva y Cápsula Endoscópica (MP 07232 - MN 213512)

Mail: [email protected]

Celular: +5493764102549

Instagram: @drafloreslucena