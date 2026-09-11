Laura Möller: un camino que une educación, espiritualidad y terapias holísticas

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El recorrido profesional de Laura Möller comenzó en el área de la educación. Se recibió como docente de Educación Inicial y, posteriormente, como psicopedagoga, profesión que ejerce desde hace 17 años. Sin embargo, siempre mantuvo el interés por comprender aquellas experiencias de su vida que no encontraba posible explicar desde un plano racional.

En 2021, en el contexto de la pandemia, atravesó un período que marcó un cambio en su camino personal. La pérdida de tres seres queridos en ocho meses coincidió con lo que define como su despertar espiritual. Frente a ese dolor, decidió transformarlo a través del estudio y profundizar en nuevas herramientas.

De la formación profesional al abordaje holístico

A partir de entonces, realizó un Diplomado de Ángeles y Arcángeles, un curso de Mediumnidad y obtuvo certificaciones y especializaciones en Angeloterapia, Angeloterapia Infantil y Tanatología angelical. Actualmente integra estas formaciones con su experiencia como docente y psicopedagoga dentro de sus terapias holísticas.

Su diferencial parte también de su propio proceso personal. Muller considera que el recorrido transitado le permitió primero mirarse y trabajar sobre sí misma para luego acompañar a otras personas desde un lugar compasivo y amoroso.

A lo largo de los años identificó, además, diferentes maneras de acercarse a la espiritualidad: mientras algunas personas postergan ese proceso por miedo, otras se muestran cada vez más abiertas a recibir la guía de los Ángeles, algo que ella entiende como una oportunidad para sanar y alcanzar una vida más plena.

Actualmente, su propósito está enfocado en la enseñanza a través del curso “Herramientas de luz”, con el que busca que más personas puedan tomar conciencia de sus propios procesos y transitar el día a día con mayor armonía.

Facebook: Laura Moller

Instagram: @laumollerangeloterapeuta

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