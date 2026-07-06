Cuando una capacitación cambia el rumbo de una vida

CONTENT CARAS LIKE

A veces, una decisión pequeña puede abrir puertas que parecían imposibles. Eso fue lo que le ocurrió a Yanina Manetti, oriunda de Olavarría, cuando decidió inscribirse en uno de los cursos de Caro Bonora, más conocida como Caro Diseña, la diseñadora gráfica de O'Brien que hoy acompaña a cientos de alumnos de todo el país a descubrir su potencial creativo y generar nuevas oportunidades laborales.

Durante más de una década, Yanina desarrolló su carrera en una importante empresa nacional. Aunque siempre se destacó por su creatividad y su facilidad para crear presentaciones visualmente atractivas, el diseño era para ella apenas una pasión informal. Hacía logos para familiares o ayudaba a amigos con proyectos, pero nunca había recibido una formación profesional.

La rutina tampoco era sencilla. Casada, mamá de Emilia y Julián, de 5 y 2 años, y con un trabajo de tiempo completo, parecía difícil encontrar espacio para algo más. Sin embargo, había una inquietud que seguía presente: el deseo de dedicarse a lo que realmente le apasionaba.

Fue entonces cuando conoció a Caro Diseña a través de las redes sociales. Después de investigar su trabajo y consultar cuál era la mejor opción para comenzar, eligió el curso de Candy Bar. Como no podía costearlo en ese momento, pidió el curso como regalo de cumpleaños. Sin saberlo, estaba dando el primer paso hacia una nueva etapa.

Lo que siguió fue una experiencia transformadora. Terminó un curso y comenzó otro. Descubrió herramientas, ganó confianza y empezó a compartir sus trabajos en una cuenta de Instagram creada especialmente para mostrar su evolución. Poco tiempo después llegó su primer cliente.

Pero la oportunidad más inesperada estaba por llegar. A través de la comunidad de alumnos de Caro Diseña, una diseñadora con experiencia buscaba a alguien para sumarse a su proyecto. Aunque Yanina recién comenzaba y tenía un portfolio modesto, decidió intentarlo. Y fue elegida.

Hoy ambas trabajan juntas de manera remota desde diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Lo que comenzó como una conexión virtual se transformó en una alianza profesional y humana que sigue creciendo.

Yanina continúa con su empleo corporativo, pero ahora tiene algo que antes no tenía: una alternativa real, un proyecto propio y la certeza de que puede construir el futuro que desea.

Historias como la suya demuestran que nunca es tarde para aprender algo nuevo. No importa la edad, el lugar donde uno viva o las responsabilidades que tenga. Con capacitación, acompañamiento y decisión, los sueños pueden empezar a tomar forma.

Porque estudiar no solo brinda conocimientos. A veces, también abre el camino hacia una vida más plena y alineada con aquello que realmente nos apasiona.

Instagram:@caro_disena

Sitio web: carodiseña.com.ar

Mail: [email protected]

Whtasapp: +5492342408405