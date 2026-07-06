Evaluaciones Neurocognitivas: ¿Cómo puedo saber si tengo TDAH?

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Cada vez más adultos llegan al consultorio con una pregunta que los acompaña desde hace años: "¿Y si siempre tuve TDAH?". Detrás de esa duda suele haber una historia de dificultades para sostener la atención, organizarse, administrar el tiempo o regular las emociones, muchas veces interpretadas como falta de voluntad o desinterés. Sin embargo, no todas estas manifestaciones responden a un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad. Por eso, una evaluación neurocognitiva constituye el primer paso para comprender qué está ocurriendo.

La evaluación neurocognitiva es un proceso profesional que, mediante entrevistas clínicas y pruebas estandarizadas, analiza el funcionamiento de procesos como la atención, la memoria, las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento y el control inhibitorio. Actualmente puede realizarse de manera virtual, conservando los criterios técnicos necesarios para obtener información confiable sobre el perfil cognitivo de cada persona.

En este proceso, el Licenciado en Psicopedagogía cumple un rol fundamental. Su formación le permite evaluar el funcionamiento cognitivo, detectar fortalezas y dificultades, elaborar un informe técnico y orientar al paciente sobre los pasos a seguir. El objetivo no es colocar un diagnóstico, sino brindar evidencia objetiva que permita comprender el funcionamiento neurocognitivo de la persona.

Con los resultados de la evaluación, el paciente puede concurrir al neurólogo o al psiquiatra, quienes son los profesionales habilitados para integrar la información clínica, realizar el diagnóstico formal cuando corresponde e indicar el tratamiento médico si fuera necesario.

A partir de ese diagnóstico, el trabajo interdisciplinario adquiere un papel central. El abordaje psicopedagógico, mediante intervenciones cognitivo-conductuales personalizadas, busca desarrollar estrategias concretas para mejorar la organización, la planificación, la atención, la regulación emocional y el desempeño en la vida cotidiana. No existen soluciones universales: cada tratamiento se adapta al perfil neurocognitivo, las necesidades y los objetivos de cada persona.

Buscar respuestas no significa buscar una etiqueta. Significa comprender el propio funcionamiento, acceder a herramientas basadas en evidencia y mejorar la calidad de vida desde un abordaje profesional e integral.

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Lic. Prof. Noelia Antenucci - M.P. 263.596

Prof. en Psicología

Lic. en Psicopedagogía

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