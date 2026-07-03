De Nina y Theo Martínez a Olivia Cervantes: los mejores mini looks de Argentina contra Cabo Verde

En el marco del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, las tribunas no solo fueron escenario de euforia deportiva, sino también de una impecable muestra de estilo infantil. Mientras el campo de juego definía el destino del partido, en los palcos, los hijos de los protagonistas de la Selección argentina dictaban su propia lección de moda: una combinación perfecta entre orgullo nacional y confort.

Tribuna Mini-Trend: El estilo de la nueva generación en la cancha



La familia de Lautaro Martínez y Agus Gandolfo, apostaron por la armonía total. Tanto Nina como Theo se presentaron con la camiseta oficial de la albiceleste, un must-have que elevaron con un toque lúdico: pintura facial con los colores de la bandera nacional, un guiño patriótico que resultó ser el accesorio definitivo.

Theo y Nina Martínez.

La hija de Valentina Cervantes y Enzo Fernández se sumó a la tendencia con un total look de la Selección. Olivia optó por la camiseta número 24 combinada con un short oscuro, una elección minimalista y efectiva para vivir la intensidad del juego con absoluta comodidad.

Olivia Fernández.



La pequeña de Sofía Calzetti y el Kun Aguero, Olivia capturó todas las miradas con un outfit que desprendía ternura y estilo. La pieza clave fue una chaqueta de jean intervenida artesanalmente con un corazón que lleva la bandera argentina en la espalda, contrastada con una falda blanca, logrando una estética relajada pero cuidada.

Olivia Aguero con su papá.



Por su parte, las hijas de Diego Simeone y Carla Pereyra demostraron que la elegancia se hereda. Francesca y Valentina lucieron las camisetas de la Selección como protagonistas, el styling se complementó con peinados producidos y el sutil detalle del face painting celeste, un equilibrio justo entre la pasión futbolera y la delicadeza de su edad.

Francesca y Valentina Simeone con sus padres





Finalmente en el palco de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, la prioridad fue el bienestar sin sacrificar la identidad de equipo. Su hijo Faustino lució la icónica camiseta argentina, pero el elemento disruptivo —y sumamente necesario— fueron unos auriculares protectores en tono celeste, demostrando que en el estadio chic, la funcionalidad también puede ser un accesorio de diseño.

Faustino Simeone junto a sus papás.

La nueva generación ha dejado claro que, ya sea con personalizaciones en denim o accesorios de protección, el estilo en la tribuna es una extensión más de la identidad familiar bajo la atenta mirada de la moda.