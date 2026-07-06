¿Los dueños protegen o dañan su vehículo?

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Solemos preocuparnos por hacer los services en tiempo y forma, cargar combustible de buena calidad y mantener la documentación al día.

Pero gran parte de la población, no es consciente de que el desgaste y los detallen que vuelven “feo” a los vehículos no proviene del uso cotidiano, sino de pequeños hábitos que repetimos sin saber el daño que generan.

“Muchas personas creen que cuidar un auto consiste simplemente en lavarlo periódicamente. En realidad, la forma en que se lava, se seca y se mantiene entre un lavado y otro determina gran parte del estado de la pintura con el paso de los años”

Yo, como especialista en estética vehicular, veo con frecuencia que uno de los errores más frecuentes, es utilizar detergente de cocina para lavar la carrocería (aunque elimina la suciedad, también remueve las protecciones que preservan el brillo y acelera el deterioro de la superficie),usar cepillos de cerda dura o o esponjas inadecuadas, secar el vehículo con remeras o trapos viejos, etc, que generan micro rayas que son casi imperceptibles al principio, pero luego de un tiempo de repetir esta conducta, se nota la pintura muy dañada y opaca.

Otro error muy común, es lavar el vehículo bajo el sol.

El calor hace que el agua y los productos que se utilicen, se evaporen rápidamente, dejando manchas o marcas difíciles de eliminar.

A esto se suma la costumbre de retirar el polvo con un plumero o un trapo seco. “Ese polvo funciona como una lija muy fina. Cada pasada deja pequeñas marcas que terminan acumulándose”.

Otro enemigo silencioso son los excrementos de aves, la resina de los árboles y algunos insectos. Si permanecen varios días sobre la pintura, pueden provocar daños permanentes debido a su composición química.

Lo que muchos no tienen en cuenta es que el cuidado estético de un vehículo también es una inversión.

“Un vehículo bien conservado transmite el nivel de cuidado que recibió durante toda su vida. Y eso se nota cuando llega el momento de venderlo.”

Después de más de una década dedicada al detailing y más de 1.000 vehículos tratados, mi conclusión es sencilla: cuidar un auto no significa gastar más dinero, sino incorporar mejores hábitos.

“La diferencia entre un auto que luce impecable después de diez años y otro que parece mucho más antiguo suele estar en los pequeños detalles. Y esos detalles hacen toda la diferencia.”

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