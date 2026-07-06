La conversación más importante de tu vida es la que tenés con vos mismo

Todos tenemos una vocecita interna que nos acompaña a lo largo del día. Está presente desde que nos despertamos, cuando nos equivocamos, cuando enfrentamos un desafío, cuando dudamos de nuestras capacidades o cuando celebramos un logro. Esa conversación silenciosa, que muchas veces pasa desapercibida, tiene un enorme impacto en nuestra salud emocional.
Aparece cuando nos miramos al espejo, cuando revisamos un mensaje que enviamos y nos preguntamos si habremos dicho algo incorrecto, o cuando sentimos que deberíamos estar haciendo más de lo que ya hacemos.
Sin embargo, pocas veces nos detenemos a observar cómo nos hablamos.
Si realmente le prestásemos atención a nuestro diálogo interno, nos daríamos cuenta de que muchas veces nos hablamos de maneras en las que nunca lo haríamos con alguien a quien queremos mucho: "deberías poder con todo", "siempre te sale mal", "lo que hacés nunca es suficiente". Con el tiempo, nos olvidamos de que estas frases que nos repetimos no son más que pensamientos, y eso no las convierte automáticamente en verdades absolutas.
Esta manera de hablarnos influye en cómo nos percibimos y, por ende, afecta nuestra autoestima, la forma en que nos posicionamos frente a situaciones difíciles, cómo enfrentamos los errores y hasta cómo nos relacionamos con los demás. Porque, al fin y al cabo, la relación que construimos con nosotros mismos suele convertirse en el escenario desde el cual habitamos el mundo.
Esto no significa pensar de manera positiva todo el tiempo ni ignorar el malestar. Se trata, más bien, de desarrollar una voz interna más amable, realista y compasiva. Una voz capaz de reconocer las dificultades sin transformarse en un juez permanente.
Quizás sea momento de revisar el modo en que nos estamos tratando.
Algunas preguntas simples pueden ayudarnos a empezar: ¿Le hablaría así a alguien que quiero? ¿Qué evidencia tengo para pensar esto? ¿Se me ocurre alguna excepción o alternativa?
Cambiar el diálogo interno no ocurre de un día para el otro. Es un ejercicio cotidiano de escucha, conciencia y práctica. Pero cada vez que reemplazamos la crítica automática por una mirada más comprensiva, estamos fortaleciendo un vínculo fundamental: el que tenemos con nosotros mismos.
Después de todo, la única persona que va a estar para siempre conmigo soy yo. Y tal vez merezca habitar esa compañía con un poco más de amabilidad.
Concepción Sánchez Alzaga
Psicóloga – @entrenubes.psi
Contacto: [email protected]