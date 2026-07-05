Juli Puente mostró la habitación de su hija Serena: cuna colecho, luces cálidas y una tierna decoración

Tras haberse convertido en mamá por primera vez, Juli Puente ya recibió el alta médica y regresó a su hogar junto a su hija Serena. A través de sus redes sociales, la influencer fitness compartió con sus seguidores cómo fueron las primeras horas de la beba en casa y mostró los cuidados especiales que requiere en esta nueva etapa. Mediante una serie de imágenes y videos, Juli dejó ver cómo adaptó la habitación de Serena, transformando su cuna y el espacio que la rodea en un ambiente preparado para brindarle todos los cuidados necesarios.

La cuna colecho de Serena, la hija de Juli Puente

Pese a estar transitando los primeros días del posparto, Juli Puente sigue manteniendo un contacto estrecho con sus más de un millón de seguidores, donde cuenta todos los detalles que concierne a esta nueva etapa que encabeza en su maternidad. En este marco, la creadora de contenidos mostró en su cuenta personal de Instagram cómo adaptó la cuna de Serena, adaptándola a la cama matrimonial para estar siempre al pendiente de la bebita.

Juli Puente junto a su hija Serena | Instagram

Es por ello que, a través de una foto que difundió en sus historias de 24 horas, la flamante mamá, reveló que le da “pena” que la beba duerma en la cuña colecho siento tan “chiquita”. En las imágenes se puede apreciar una camita diseñada especialmente para los primeros meses de vida, donde se combina funcionalidad, seguridad y diseño en un solo mueble. La misma está compuesta por barrotes de madera en madera dispuestos de forma curva y cuenta con una estructura firme y resistente, ideal para ser movida y adaptada a las necesidades tanto del niño como de los padres.

Una de las principales características por la que Julieta eligió este modelo es debido al lateral desmontable que permite acoplarla a la cama conyugal facilitando el colecho de manera segura, favoreciendo el contacto piel con piel durante la noche y permitiendo la lactancia y el cuidado de la recién nacida.

Así adaptó Juli Puente la cuna de Serena | Instagram

Además, posee una base con altura regulable para adaptarse a diferentes tipos de camas y acompañar su crecimiento y desarrollo. Este ejemplar, se destaca por su acabado barnizado en tono brillante y suave, que destaca la naturalidad de la madera, aportando calidez y un estilo atemporal que se integra armoniosamente a cualquier decoración.

Más allá de que la niña cuenta con su propio cuarto, este modelo transportable le permite a la personal trainer crear un espacio especialmente acondicionado para ella en cualquier ambiente de la casa, brindándole comodidad y seguridad. Especialmente, después de que su cesárea se produzca semanas antes de la fecha de parto.

Juli Puente junto a su hija Serena | Instagram

El cuarto de Serana, la hija de Juli Puente

Mientras Juli Puente se va adaptando a la nueva vida como mamá, días atrás deslizó algunos detalles de cómo fue diseñando la habitación de Serena. Lo hizo mediante unos videos y dumps con imágenes de sus últimos días de embarazo. En las tomas, se ve una deco ideal para combinar ternura y tranquilidad.

La pieza de la nena va en línea con toda la línea estética del hogar que comparte junto a Facundo Miguelena. La misma se caracteriza por tener una línea minimalista, donde menos es más con una paleta de colores en tonos claros que van desde el blanco, el beige hasta el marfil y los colores tierra. La pared principal está revestida por madera con textura formada por listones verticales acanalados -slatwall-, una tendencia muy utilizada en habitaciones infantiles.

En uno de los laterales, el revestimiento se integra con un arco de gran tamaño, aportando movimiento y rompiendo con las líneas rectas de todo el ambiente. Como detalle especial, la comunicadora agregó luces cálidas empotradas y dos nubes blancas que aportan relieve, reforzando la estética delicada y temática del dormitorio.

Juli Puente junto a su hija Serena | Instagram

Sobre el piso de cerámica, colocó una alfombra de peluchito en tono marfil que delimita el área donde va ubicada la cuna colecho y el sillón total white estilo diván que mandó a diseñar específicamente para amamantar con comodidad, incluso para tomar pequeñas siestas junto a su hija. Además, incorporó una amplia cajonera marrón claro con múltiples compartimentos para organizar la ropita, mantas y demás elementos esenciales de la beba. El mueble se caracteriza por sus frentes lisos, sin manijas visibles, un detalle que refuerza la estética minimalista fusionada con un guiño japandi. En sintonía, colgó unos estantes flotantes para colocar muñecos y demás elementos.

Juli Puente junto a su hija Serena | Instagram

Finalmente, se destaca un amplio ventanal que va desde el piso al techo con salida directa al balcón, generando un efecto visual de continuidad entre el interior y el exterior. Para preservar la privacidad, agregó una cortina clara translúcida superpuesta por un paño más oscuro que permite regular el ingreso de la luz. Como lámpara central, agregó una lámpara texturizada con telas superpuestas en color gris formando un efecto flor.

Juli Puente junto a su hija Serena | Instagram

Así, mientras Juli Puente va adaptándose a su nueva vida como mamá, Serena ya cuenta con un espacio propio, diseñado al detalle para acompañar sus primeros meses con comodidad, calidez y funcionalidad, en un dormitorio que combina diseño, confort y practicidad. Cada rincón refleja el cuidado y la dedicación con los que la influencer preparó la llegada de su primera hija.