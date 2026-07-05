Muri López Benítez: quién es la pareja de Lisandro Martínez y cómo empezó su relación

En medio de la fiebre mundialista, el foco no solo ilumina a los cracks dentro de la cancha, sino también a sus compañeras de vida. Muri López Benítez, la mujer que acompaña a Lisandro Martínez, cautiva a toda los hinchas con su estilo único, su historia de amor adolescente y una visión sumamente moderna sobre cómo sostener una relación bajo el ojo público.

La entrerriana, famosa por su gran energía y su histórica participación en los carnavales de Gualeguay, brilla en los estadios de los Estados Unidos mientras sigue muy de cerca la campaña de la selección argentina. Su trayectoria personal trasciende el ámbito deportivo, consolidándose como una referente de moda y una figura ineludible dentro de las parejas de la Scaloneta, donde cada una de sus apariciones en redes genera tendencia inmediata.

Muri López Benítez y Lisandro Martínez

Muri López Benítez y Lisandro Martínez: Un amor genuino nacido en la adolescencia

La conexión entre Muri López Benítez y "Licha" Martínez no surge en el entorno glamoroso del fútbol europeo, sino en la cotidianeidad de su pueblo natal. Ambos se cruzaron por primera vez cuando tenían apenas quince años, en plena etapa escolar, compartiendo el mismo grupo de amigos en Gualeguay.

Durante años, Muri vivió intensamente el Carnaval de Gualeguay, donde su destreza en la danza y su carisma sobre el escenario la convirtieron en una referente local antes de saltar a la escena internacional. Este antecedente artístico explica, en gran medida, su soltura y elegancia ante las cámaras en la actualidad.

Muri López Benítez bailaba en el carnaval de Gualeguay

Aquellos primeros encuentros, marcados por la sencillez de los paseos por la ciudad y las charlas eternas, sellaron una base sumamente sólida que ninguna mudanza internacional logró quebrar. Mientras él comenzaba a trazar sus metas deportivas lejos de casa, ella mantenía sus propias ambiciones artísticas y académicas, logrando que el apoyo mutuo sea el pilar fundamental que sostiene la relación desde hace más de una década.

La llegada de Aurora Martínez y la nueva dinámica familiar

El 14 de marzo de 2025, el universo de la pareja cambió por completo con la llegada de Aurora, su primera hija. En un mensaje cargado de emoción, ambos compartieron su felicidad extrema con sus seguidores: "¡Oficialmente el día más hermoso de nuestras vidas! Bienvenida, Aurora".

Antes del nacimiento, Muri López Benítez ya expresaba su entusiasmo al compartir ecografías y dedicatorias cargadas de amor profundo. "Te amamos mucho tiempo antes de saber de tu existencia, hija; prometemos entregar lo mejor de nosotros porque tu felicidad será siempre nuestra prioridad absoluta", aseguraron públicamente en una carta abierta que conmovió a todo el país. Desde aquel momento, el rol de madre se sumó a la vida de la influencer, quien equilibra con éxito la crianza con los viajes y los compromisos que exige la carrera del defensor del Manchester United.

Lisandro Martínez, Muri López Benítez y Aurora.

En el marco del Mundial 2026, Muri sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre la dinámica diaria que mantiene con el futbolista. La joven reveló que, lejos de ser un tema tabú, ellos integran la terapia de pareja como un hábito preventivo y esencial para transitar los vaivenes del alto rendimiento. Para la pareja, este espacio de acompañamiento profesional representa una estrategia inteligente para preservar la armonía ante la intensidad de la vida pública.

Muri López Benítez y la tendencia drop off pants.

Además de su postura sobre el bienestar emocional, Muri sorprende con su look en la tribuna. Recientemente, la bailarina viralizó una tendencia audaz combinando drop off pants con tops ajustados, logrando un look fresco que equilibra volúmenes y define un estilo disruptivo en la tribuna.

Muri López Benítez demuestra que se puede ser influencer y mantener la autenticidad, priorizando siempre el equipo que formaron hace años en Entre Ríos y que hoy crece en cada rincón del mundo.