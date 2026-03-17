De Roldán a Nueva York: Romina Reist brilló en la New York Fashion Week representando a Ragazza Models

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Para la modelo, nacida en Roldán, la experiencia significó mucho más que una simple participación en pasarela. Representó un paso clave en su crecimiento profesional y la confirmación de un camino construido con dedicación y perseverancia.

“Estar en NYFW fue mucho más que un evento. Fue la confirmación de que todo el esfuerzo vale la pena”, compartió la modelo tras su paso por la capital mundial de la moda.

Durante la semana, Romina participó de producciones, encuentros profesionales y desfiles que reunieron a diseñadores, creativos y referentes de la industria. En cada instancia logró consolidar su presencia dentro de un circuito altamente competitivo, demostrando que el talento argentino continúa ganando espacio en los escenarios más influyentes del mundo.

Su participación no solo significó un logro personal, sino también un nuevo impulso para la proyección internacional de profesionales argentinos dentro del universo fashion. En un evento donde convergen tendencias, negocios y visibilidad global, cada paso en la pasarela representa también una oportunidad de posicionamiento.

Detrás de ese crecimiento hay una estructura que acompaña y potencia. En Argentina, Romina cuenta con el respaldo de Ragazza Models Agency, la agencia que impulsa su desarrollo profesional y la acompaña en su proyección internacional.

Dirigida por Patricia Monti, la agencia se ha consolidado como un espacio de formación y crecimiento para nuevos talentos, apostando por una mirada estratégica dentro de la industria de la moda.

“El apoyo de mi agencia y de Patricia fue fundamental. Cuando una estructura cree en vos, todo se potencia”, afirmó Romina al referirse al acompañamiento recibido durante este proceso.

La sinergia entre experiencia internacional y respaldo local se convierte así en un elemento clave para que los talentos emergentes puedan expandir sus horizontes. En ese sentido, la participación de Romina en la New York Fashion Week también representa el trabajo conjunto entre agencia y modelo, demostrando cómo el profesionalismo y la visión pueden abrir puertas en los escenarios más exigentes.

Además, su presencia tuvo un valor simbólico para la industria local: representar a Ragazza Models y, al mismo tiempo, llevar la impronta del talento argentino a una de las semanas de la moda más importantes del mundo.

Hoy, Romina Reist encarna a una nueva generación de modelos que entienden la moda no solo como estética, sino también como industria, construcción de marca personal y proyección global.

Desde Roldán hasta Nueva York, su historia refleja que los sueños pueden cruzar fronteras cuando hay disciplina, acompañamiento y una visión clara de futuro. Y para Romina, este capítulo internacional parece ser apenas el comienzo de un camino que promete seguir creciendo en las pasarelas del mundo.

Instagram: @Ragazzamodelagency

Facebook: Ragazza Models Agency

WhatsApp: +54 9 3464 69 5274

RominaReist: @romireist