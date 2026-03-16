Así fue el cumple de Toto, el hijo de Florencia Peña: playero, lleno de tortas y con la familia más grande

Toto, el hijo de Florencia Peña, celebró sus 23 años con un festejo playero que reunió a su familia y amigos, en una jornada marcada por la gran cantidad de tortas de distinto sabor. El encuentro tuvo un aire relajado y cálido, con detalles que hicieron de la celebración un momento especial, sin perder la esencia de compartir con sus seres queridos.

Playero y lleno de tortas: el increíble cumpleaños de Toto, el hijo de Florencia Peña

Toto, el hijo de Florencia Peña, disfrutó de un cumpleaños distinto, rodeado de los suyos y con un sello personal que se hizo presente en cada detalle de la celebración. La ocasión se convirtió en un espacio para disfrutar de la unión familiar y de propuestas que reflejaron su impronta personal, en un ambiente que transmitió cercanía.

Flor Peña y Toto Otero

En las últimas horas, la reconocida artista compartió en sus redes sociales una serie de imágenes con un tierno mensaje por el cumpleaños de su hijo más grande. “¿¡Cómo explicarte en palabras el profundo amor que siento cuando te miro y veo el hombre en el que te convertiste?! Mi Totito… mi pequeño y hermoso Totito. Con ese corazón tan noble y esa hermosa manera de amar a los que te aman”, escribió junto a las fotos.

A través de la cuenta de Instagram de Florencia Peña, se pudo ver cómo fue la celebración del joven emprendedor. El encuentro tuvo lugar en un ambiente relajado, con el mar como escenario y una energía que transmitía felicidad. En las fotos se pudo ver a Toto acompañado de familiares y amigos, disfrutando de un día cargado de emociones.

Uno de los detalles que más llamaron la atención de los seguidores de la artista fueron las tres tortas que se podían ver sobre la mesa ratona. Una fue de brownie con crema, dulce de leche y frutos rojos, un clásico lemon pie y un key lime pie; cada una fue elaborada en el emprendimiento del emprendedor que se distingue por ofrecer productos sin azúcar y sin harinas refinadas.

El tierno mensaje de Florencia Peña por el cumpleaños de su hijo más grande, Toto

Más allá de las imágenes, lo que conmovió a sus seguidores fue el mensaje que Florencia le dedicó a su hijo en redes sociales. Con palabras llenas de ternura, la actriz expresó: “Hoy fue un día feliz, como es nuestra vida juntos; como es esta familia loca, divertida, amorosa y sensible. ¡Compartirnos es nuestro mejor plan! Doy la vida por vos, hijo”.

Flor Peña y Toto Otero

“Me emociona ser tu mamá. Se te ve el alma en esa mirada. Me haces siempre tan feliz. Acá estoy, con mi amor incondicional para cuando lo necesites. Sé feliz y ‘sabe’ que voy a cuidarte hasta el último de mis días. Te amo", concluyó la presentadora en su cuenta de Instagram. El texto reflejó la conexión entre madre e hijo y la emoción de ver cómo creció el joven.

Las imágenes compartidas mostraron a la familia Peña-Otero disfrutando de la jornada con risas, abrazos y momentos de complicidad. Toto Otero estuvo acompañado por sus hermanos, amigos cercanos y, por supuesto, por su madre, que no dejó de destacar en su cuenta lo importante que es para ella compartir cada etapa de la vida de sus hijos.

Flor Peña y Toto Otero

Toto, el hijo de Florencia Peña, celebró su cumpleaños con un festejo playero que reunió a una familia numerosa y estuvo acompañado por tortas que reflejaron su propio emprendimiento. La jornada combinó el entorno natural con la calidez de los suyos, en una celebración que reunió a todos sus seres queridos para disfrutar juntos.

VDV