Lejos del fútbol: el nuevo negocio de Carlos Tévez que lo catapulta como empresario

Después de una carrera marcada por títulos, goles inolvidables y una fuerte identificación con Boca Juniors, Carlos Tévez vuelve a dar un paso en su vida profesional, pero esta vez lejos del fútbol. El exdelantero sorprendió al anunciar un nuevo proyecto empresarial vinculado al pádel, uno de los deportes que más creció durante los últimos años. La iniciativa marca una nueva etapa para el “Apache”, que ahora busca consolidarse también como empresario con una academia en marcha y planes de expansión

Carlos Tévez apuesta al pádel con una academia propia

El proyecto consiste en la apertura de una academia de pádel cuya primera sede estará ubicada en San Miguel, el espacio aún se encuentra en construcción, aunque según contó el propio Tévez a través de sus redes sociales, los trabajos están en su etapa final. “Estamos en obra todavía, pero queda poco, así que los esperamos a todos en San Miguel, Bella Vista”, contó en un video de Instagram mientras compartía imágenes del avance del complejo. El emprendimiento busca convertirse en un nuevo punto de encuentro para los fanáticos del pádel y la expectativa es que el lugar abra sus puertas en los próximos meses La apuesta de Tévez no se limita únicamente a la inauguración de un complejo deportivo. Según explicó, la idea es crear una academia que permita formar nuevos jugadores y que funcione como un espacio de aprendizaje para quienes quieran iniciarse en el pádel.

Carlos Tévez presentó una de las palas personalizadas de su nuevo proyecto de pádel. Foto: Ig:@_carlitostevez

El crecimiento de este deporte en Argentina y en distintos países del mundo fue uno de los factores que lo impulsó a apostar por esta disciplina. En los últimos años, el pádel vivió un fuerte auge que lo convirtió en una de las actividades deportivas más practicadas. Además, el proyecto tiene una proyección a futuro, el exjugador adelantó que el plan contempla la apertura de dos sedes más: una sobre la Ruta 197 y otra en Avellaneda. De esta manera, la iniciativa podría transformarse en una red de academias vinculadas a su nombre, la elección de distintas ubicaciones busca ampliar el alcance del proyecto y acercar el deporte a nuevos públicos.

Carlos Tévez y su alianza con una marca internacional

Detrás del emprendimiento también aparece una alianza con una marca especializada en pádel. “Bullpadel me contactó por parte de un amigo que tenemos en común. Después empezamos a planear cómo abríamos las academias, cómo le dábamos un impacto grande a Bull acá en Argentina. Estoy muy contento porque se va haciendo realidad algo que pensábamos hace mucho”, le explicó Tévez a TN a fines del año pasado. El convenio incluye que la empresa se encargue de vestir al club y proveer distintos elementos para las instalaciones, entre ellos también se contempla el desarrollo de palas personalizadas para el propio exfutbolista.

El "Apache" ya comenzó a mostrar esas palas en distintas publicaciones en sus redes sociales. Ese vínculo con la marca forma parte de la estrategia para posicionar la academia dentro del circuito del pádel, al mismo tiempo que refuerza su imagen como figura central del emprendimiento. Aún así, el objetivo del proyecto va más allá de lo estrictamente deportivo: el exjugador también busca que el espacio funcione como un lugar de formación para los jóvenes. “La academia no es solo para desarrollarse en el deporte, sino también para darles herramientas a los chicos para poder desenvolverse en la vida aunque no lleguen al profesionalismo”, aseguró el exfutbolista al presentar la iniciativa, y con esa mirada, Carlos Tévez intenta trasladar al pádel algunos valores que marcaron su propia historia dentro del fútbol.