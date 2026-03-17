Allegra Cubero impone la tendencia del denim estampado para un look rockero y cómodo

Allegra Cubero es una de las influencers teens más importantes de la moda. Su estilo moderno y comfy se vuelve el ideal para todas aquellas personas que quieren lucir fashionistas incluso para eventos relajados en el día a día. Sin embargo, ella fue una de las celebridades que disfrutaron del Lollapalooza 2026, y que marcaron la tendencia de la temporada. Para uno de los días, decidió ir en tono con la celebración y eligió el denim estampado para un look rockero.

El denim estampado de Allegra Cubero

El denim estampado de Allegra Cubero con el que marcó comodidad y estilo rockero en un mismo look

Allegra Cubero sigue los pasos de su mamá, Nicole Neumann, y se vuelve el rostro de importantes marcas nacionales e internacionales. Desde vestidos de gala hasta conjuntos cancheros, impone su estilo cómodo y sensual para looks teens. Es así como se volvió una de las influencers fashionistas más observadas por los expertos. Durante el último fin de semana, se volvió de las celebridades que pudieron disfrutar del Lollapalooza, un festival que mezcla lo mejor del pop con la moda llamativa y original.

Para la ocasión, ella decidió ir en tono con esa búsqueda de lo diferente e impuso la tendencia del denim estampado para poder pasar todo el día. En su cuenta de Instagram, compartió las mejores imágenes del atardecer, donde lució un top de estilo deportivo negro. Para seguir con ese estilo, encontró comodidad en un jean recto y holgado, tiro bajo. Sin embargo, como diferencial, en tonos más oscuros de negro, se veía un estampado de diversas estrellas, dándole un toque rockero al estilo popero del festival.

El denim estampado de Allegra Cubero

Los looks de las celebridades en el Lollapalooza 2026

El Lollapalooza no solo se caracteriza por reunir a los artistas pop más importantes del mundo. El festival invita a los fanáticos a jugársela en la moda y marcar tendencia con originalidad y colores. Es por eso que las celebridades se unen a esta propuesta y comparten en sus mejores postales, marcando sus estilos más jugados.

Desde Juli Poggio y Daniela Celis hasta Anabel Sánchez, cada una eligió prendas cómodas y ceñidas al cuerpo, con la ventaja de poder tener un movimiento libre y frescura para ir de un escenario al otro y bailar entre tantas personas. Sin embargo, también hubieron personas que optaron por seguir la temática de un cantante en específico, y llevar remeras acorde a eso. Fefe Bongiorno optó por los tres días elegir a un headliner e ilustrarlo en la parte superior, mientras que otros lucieron un disfraz en su totalidad.

Algunos looks del Lollapalooza 2026

Allegra Cubero también se unió a la búsqueda de originalidad para el Lollapalooza 2026, y encontró la comodidad y lo rockero en el denim estampado. De esta manera, se robó los halagos de los expertos fashionistas, y logró imponer la tendencia de la temporada, demostrando que los pantalones diferentes también pueden elevar un look clásico. La influencer teen volvió a remarcar su peso dentro de la industria y disfrutó de tres días a pura música.

A.E