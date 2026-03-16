La foto inédita con la que el príncipe William recordó a su mamá, Lady Di, en un día muy especial

Lady Di es la royal más recordada de la Casa Real británica, y su nombre aparece en importantes momentos del año. El príncipe William es uno de los que más la recuerda, y no duda en compartirlo en las redes oficiales de Gales. En las últimas horas, enterneció a todos cuando mostró una foto inédita de él con su madre, y celebró un día especial con un tierno mensaje. De esta manera, demostró que ella está más presente que nunca en su vida.

Lady Di y sus hijos

El mensaje del príncipe William a Lady Di y la inédita foto que compartió de ambos

El príncipe William le deja un espacio a Lady Di, cada vez que ocurre un importante evento o día especial. Por un lado, toma su educación para traspasarla a sus hijos, como además sigue algunas de sus actitudes al momento de presentarse públicamente que hacen recordar a su madre. Pero, por el otro, también utiliza las redes sociales oficiales a Gales para dejarle mensajes en momentos clave para la Casa Real británica. El pasado 15 de marzo se celebró el Día de la Madre, y él no dudó en compartir una inédita foto.

El príncipe de Gales y heredero al trono mostró una de sus postales de la infancia, cuando su hermano Harry aún no había nacido, donde se encontraba en los jardines reales, rodeado de hermosas flores de diferentes colores. Junto a él, se encontraba Lady Di, quien miraba a la cámara con una sonrisa. "Recordando a mi madre, hoy y todos los días. Pensando en todos aquellos que están recordando a alguien que aman hoy. Feliz día de la madre", escribió, y generó el enternecimiento de todos los usuarios.

El mensaje del príncipe William a Lady Di

El príncipe William y Kate Middleton eligen honrar a Lady Di con la educación para sus hijos

Lady Di ni solo marcó una tendencia a seguir entre los usuarios y los fanáticos de la moda, sino que también dejó su huella en el interior de la Casa Real británica. Kate Middleton y el príncipe William no solo la recuerdan por su estilo fashionista, también la honran a través de la educación que le brindan a sus hijos. Darren McGrady, antiguo jefe de cocina de la casa real británica, fue citado por Vanity Fair Francia, y reveló algunas de las tradiciones que se mantienen como los fin de semanas de comida "chatarra".

"Cada sábado por la noche, Lady Diana se sentaba frente al televisor con sus dos hijos y cenaba con ellos, como si todo fuera normal. Los niños comían pizzas, hamburguesas, pollo frito y otras cosas del mismo estilo. Era un capricho poco habitual, pero también una forma para Diana de mostrarles que eran niños normales", explicó el chef y aseguró que la pareja también lo mantenía. De esta misma manera, aseguró que William también busca que sus hijos participen en actividades deportivas fuera del colegio, haciendo que la siguiente generación de realeza se encuentre más cercana a la sociedad.

Príncipe William, Kate Middleton, Lady Di y sus hijos

Sin embargo, en el Día de la Madre británico, el príncipe William decidió recordarla no solo con sus actitudes, sino también con un tierno mensaje acompañado de una inédita postal de él de niño. El príncipe de Gales encuentra ocasiones para honrar a su mamá, Lady Di, la royal más recordada por todos.

A.E