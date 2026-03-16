Adiós a las cocinas lisas: Calu Rivero impone los muebles patinados como la tendencia absoluta

La cocina dejó de ser hace tiempo un lugar meramente funcional para convertirse en el corazón estético del hogar. Sin embargo, tras años de predominio de las superficies blancas, lisas y ultra tecnológicas, una nueva corriente está ganando terreno de la mano de figuras como Calu Rivero. La actriz, conocida por su búsqueda de lo auténtico y natural, ha mostrado un espacio donde la calidez y la historia se imponen: los muebles patinados. Esta tendencia invita a decirle adiós a la perfección industrial para abrazar el encanto de lo vivido.

¿Qué son los muebles patinados y por qué son tendencia este 2026?

El término pátina se refiere originalmente a la capa que el tiempo y la oxidación dejan sobre los objetos de madera o metal. En el mundo del diseño de interiores, la técnica del patinado busca imitar este desgaste natural de forma artística. No se trata simplemente de pintar un mueble, sino de trabajar capas de color y lijados estratégicos para que la textura "respire".

En la cocina de Calu Rivero, observamos un tono verde menta suave con un acabado desgastado que deja ver la madera subyacente. Esta elección no es casual, pues responde a la necesidad actual de crear espacios que se sientan "habitados". Mientras que las cocinas lisas y brillantes pueden resultar frías y distantes, los muebles patinados aportan una carga emocional y una sensación de confort inmediato.

La cocina de Calu Rivero con muebles patinados

El origen de la tendencia: del Shabby Chic al Farmhouse Moderno

Aunque hoy la vemos renovada, esta tendencia tiene sus raíces en las casas de campo europeas, especialmente en la estética provenzal francesa y el estilo Shabby Chic británico de los años 80. La idea central siempre fue la reutilización y la valoración de las antigüedades.

Hoy, Calu Rivero la trae de vuelta bajo una mirada más contemporánea, fusionándola con elementos modernos (como su robot de cocina de última generación). Es una evolución hacia el "Farmhouse Moderno", donde la rusticidad de los muebles patinados convive con la tecnología y la funcionalidad del siglo XXI.

Entre las ventajas de elegir acabados patinados en tu cocina está que, a diferencia de los muebles modulares comprados en grandes tiendas, el patinado es artesanal. No habrá dos cocinas iguales, ya que el desgaste depende de la mano de quien lo aplica.

Además, las cocinas lisas y brillantes son esclavas de las huellas dactilares y las manchas. En cambio, en un mueble que ya tiene un aspecto "gastado", los pequeños golpes o rayones propios del uso diario pasan desapercibidos e incluso se integran al diseño.

Calu Rivero

Esta tendencia fomenta el upcycling. No hace falta tirar tus muebles viejos de melamina o madera oscura; con una buena técnica de patinado y pintura a la tiza, podés transformarlos por completo. Asimismo, los muebles patinados suavizan las líneas arquitectónicas y hacen que la cocina se sienta como un refugio, ideal para quienes practican el slow living.

Para sumarte a la tendencia de Calu Rivero, no necesitás una reforma integral. Podés comenzar aplicando la pátina en una isla de cocina o en una vitrina antigua. La clave está en elegir colores pasteles o tierra —como el salvia, el celeste pálido o el crema— y trabajar con lijas finas en las molduras y bordes para revelar la madera.

AM