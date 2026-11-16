Decirle a un hijo que no también es cuidar

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En el consultorio escucho cada vez más a madres y padres desorientados. Temen el enojo de sus hijos y viven una negativa como si fuera una forma de violencia. Entonces, todo se conversa, se negocia y se revisa. Pero escuchar no significa ceder siempre. Un niño necesita adultos capaces de decir «hasta acá».

Desde el psicoanálisis, crecer implica encontrarse con la falta: descubrir que no todo es posible, que no todos los deseos se satisfacen y que el malestar forma parte de la vida. La frustración no es un fracaso de la crianza, sino una experiencia necesaria para la constitución psíquica.

Sin embargo, muchos adultos intentan evitarles a sus hijos cualquier experiencia displacentera. Se anticipan a sus necesidades, resuelven sus conflictos y corren ante el primer signo de angustia. Lo hacen por amor, pero pueden terminar debilitando las herramientas que necesitarán para afrontar las dificultades.

Conviene preguntarnos a quién protegemos cuando intervenimos: ¿al hijo o a nosotros mismos, porque no soportamos verlo sufrir, equivocarse o frustrarse? A veces, la sobreprotección también expresa los temores y el desborde de los propios adultos.

El límite organiza: establece una diferencia entre lo que se desea y lo que se puede, entre el impulso y el acto, entre el propio deseo y el de los otros. Sin esa referencia, el niño puede quedar atrapado en la ilusión de que todo debe responder a su voluntad.

Autoridad no es autoritarismo, ni amor es complacencia. Educar es acompañar sin invadir, escuchar sin responder a cada demanda y tolerar que un hijo se enoje con nosotros. Ese enojo no significa que estemos haciendo algo mal.

Quizás la pregunta no sea si somos los peores padres de la historia, sino si podemos volver a ocupar nuestro lugar. Porque educar también es acompañar a los hijos a descubrir que el mundo no gira alrededor de sus deseos, sin dejarlos solos en ese aprendizaje.

Lic. Any Krieger

@anykrieger