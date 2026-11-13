Micaela Regina Veiga: “Construir el mejor lugar para aprender inglés”

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Micaela Regina Veiga fundó Saint Francis English College hace 16 años, con una meta que había comenzado a construir durante su formación como profesora: crear un espacio donde el aprendizaje del inglés, la tecnología y la motivación se combinaran como herramientas de desarrollo personal y profesional.

La inspiración surgió de su historia familiar. Su padre, Francisco Veiga, hablaba inglés e italiano y le transmitió desde pequeña la pasión por los idiomas. Esa influencia, junto con su interés por ampliar las oportunidades educativas, la llevó a crear una institución cuyo nombre rinde homenaje a su padre.

Una nueva forma de enseñar inglés

Durante su experiencia como docente en colegios públicos y privados, Micaela identificó diferencias entre los niveles de inglés establecidos en los diseños curriculares y los conocimientos que efectivamente alcanzaban los estudiantes.

Esta realidad la impulsó a desarrollar una propuesta educativa basada en tecnología, coordinación y planificación, con el objetivo de acompañar a los docentes y mejorar las oportunidades de aprendizaje.

Su formación en neurociencia y coaching también influyó en la metodología de Saint Francis, donde cada alumno es considerado un individuo con necesidades particulares y el docente cumple un rol de guía y facilitador.

A través de un equipo de profesionales y herramientas tecnológicas, la institución desarrolla planificaciones adaptadas a cada grupo, que permiten potenciar la motivación y atender las necesidades de los estudiantes.

El compromiso con la inclusión y el acceso a la educación

Uno de los pilares del proyecto es ampliar las oportunidades de acceso al aprendizaje del inglés. Con ese propósito, la institución creó un programa de 100 becas anuales.

Esta iniciativa acompañó la apertura de su primera sede en Chascomús, donde se reconoció a los estudiantes con mejores promedios. Posteriormente, el programa se extendió a países de habla hispana.

La propuesta refleja una de las principales motivaciones de su fundadora: reducir las desigualdades educativas y brindar herramientas que contribuyan al desarrollo personal y profesional.

Cinco sedes y miles de estudiantes

A lo largo de sus 16 años de trayectoria, Saint Francis English College extendió su presencia a Chascomús, La Plata, Haras del Sur, CABA y Pinamar, alcanzando un total de cinco sedes.

El crecimiento también estuvo acompañado por la incorporación de tecnología educativa, que permitió ofrecer clases online en tiempo real y llegar a miles de estudiantes más allá de las aulas presenciales.

Además, la institución implementó un sistema de tutorías personalizadas para acompañar a cada alumno y su familia durante el proceso de aprendizaje.

Un proyecto que continúa creciendo

El 15 de octubre, Saint Francis English College celebró su 16.º aniversario. Para su fundadora, el recorrido refleja el trabajo en equipo, la capacitación constante y la empatía como valores fundamentales para construir una institución con prestigio nacional e internacional.

Su visión trasciende la enseñanza de un idioma y se centra en la formación de personas, entendiendo al inglés como una herramienta capaz de generar nuevas oportunidades.

Con la mirada puesta en el futuro, Micaela Regina Veiga proyecta continuar la expansión de Saint Francis English College, con el objetivo de que la propuesta educativa que actualmente llega a través de la modalidad online pueda contar también con sedes presenciales en cada provincia del país.

Teléfono: 1130915330

Instagram: @Stfrancisenglishcollege

Mail: [email protected]

Web: stfrancisenglishcollege.com