La dieta perfecta no existe: por qué el mejor plan es el que podés sostener

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Cuando una persona decide bajar de peso, muchas veces lo primero que busca es una dieta que le permita obtener resultados rápidos. Aparecen las restricciones, los alimentos prohibidos y los planes que prometen cambios en pocas semanas.

Pero hay dos preguntas que considero fundamentales: ¿cuánto tiempo podemos sostener esa forma de alimentarnos? Y, sobre todo, ¿durante cuánto tiempo podemos mantener el descenso de peso logrado de esa manera?

Después de más de 20 años trabajando como nutricionista, estoy convencida de que no existe una dieta perfecta que funcione para todas las personas y de que obtener resultados no debería implicar vivir pendiente de lo que podemos o no podemos comer.

La dieta de la vecina no siempre es para vos

Es muy frecuente escuchar frases como «mi amiga hizo esta dieta y bajó un montón de kilos» o «a mi vecina le funcionó, así que voy a probarla».

Sin embargo, que una alimentación haya dado buenos resultados en una persona no significa que sea adecuada para otra.

La edad, el sexo, la actividad física, las patologías y las necesidades nutricionales son factores fundamentales al momento de elaborar un plan alimentario.

Por eso, copiar una dieta sin tener en cuenta estas cuestiones puede llevarnos a realizar restricciones innecesarias, generar desequilibrios nutricionales o simplemente abandonar el intento porque resulta demasiado difícil de sostener.

Bajar de peso no debería significar pasar hambre

Uno de los errores más frecuentes es creer que, para adelgazar, tenemos que comer cada vez menos, eliminar grupos completos de alimentos o pasar muchas horas sin comer.

Estas conductas pueden generar más hambre, ansiedad por comer y, en algunas personas, favorecer episodios de ingesta descontrolada, incluso atracones.

Bajar de peso no significa dejar de disfrutar de la comida. Significa aprender a elegir los alimentos, reconocer las porciones adecuadas y construir hábitos que podamos mantener en el tiempo.

Tampoco existen alimentos que por sí solos nos hagan engordar o adelgazar. Lo importante es considerar la alimentación en su conjunto.

La organización también forma parte del tratamiento

En el consultorio escucho frecuentemente frases como «no tengo tiempo para cocinar», «llego cansada y termino comiendo cualquier cosa» o «no sé qué preparar para bajar de peso».

Y es justamente ahí donde tenemos que trabajar.

Muchas veces no se trata de falta de voluntad, sino de falta de planificación.

Organizar las compras, pensar con anticipación qué vamos a cocinar y tener preparaciones sencillas disponibles puede ayudarnos a evitar la improvisación y mejorar nuestras elecciones alimentarias.

No necesitamos pasar horas en la cocina ni utilizar ingredientes costosos para comer de manera saludable.

Comer saludable también tiene que ser práctico

Pensando en estas dificultades que aparecen a diario en el consultorio, preparé mi nuevo recetario «¿Qué cocino para bajar de peso?», una propuesta para quienes buscan mejorar su alimentación y simplificar la organización de sus comidas.

Incluye 120 ideas de almuerzos y cenas, con preparaciones sencillas, ingredientes accesibles y listas de compras. Además, viene con un bonus de regalo que enseña cómo congelar y conservar los alimentos en el freezer o congelador.

La intención es demostrar que podemos comer rico, variado y saludable sin necesidad de complicarnos.

El verdadero desafío es sostener los cambios

A lo largo de mi experiencia profesional he visto a muchas personas comenzar dietas con entusiasmo, obtener resultados y, al poco tiempo, recuperar el peso perdido.

Esto ocurre, entre otras razones, porque muchas propuestas se basan en restricciones difíciles de mantener.

Por eso considero fundamental dejar de pensar en la alimentación como algo que tiene un principio y un final.

Aprender a comer, incorporar hábitos y entender que no necesitamos hacer todo perfecto son pasos mucho más importantes que buscar resultados inmediatos.



Porque el éxito de un tratamiento nutricional no debería medirse solamente por los kilos perdidos, sino también por la capacidad de mantener los cambios y mejorar nuestra salud a largo plazo.

Licenciada en Nutrición María Soledad Bertolotto

Matrícula Provincial 2084 | Matrícula Nacional 51068

Instagram: @solebertolotto | Tel.: 221 419-1247