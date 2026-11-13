Dra. Cynthia Espíndola: medicina estética con una mirada integral del bienestar y la autoestima

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Cynthia Espíndola es médica y se dedica a la medicina estética, una especialidad que le permite combinar sus conocimientos profesionales con una mirada cercana y humana hacia cada paciente. Nacida en Santiago del Estero, se trasladó a Rosario para estudiar Medicina en la Universidad Nacional de Rosario (UNR), donde comenzó a construir su trayectoria.

Al finalizar la carrera, decidió continuar su formación mediante un posgrado en medicina estética en el Hospital Italiano de Rosario, una etapa que marcó el inicio de su especialización y su interés por los tratamientos orientados al cuidado de la piel y la imagen personal.

Actualmente, reside en Cañada de Gómez, Santa Fe, donde cuenta con su propio consultorio de medicina estética. Además, continúa ejerciendo como médica en un SAMCo y en una empresa de emergencias, integrando distintas áreas de la profesión.

Medicina estética y acompañamiento personalizado

Uno de los principales diferenciales es su manera de abordar cada consulta. Su propuesta va más allá de realizar un tratamiento estético, ya que busca comprender las necesidades, inquietudes y expectativas de quienes acuden a su consultorio.

Para la profesional, detrás de una consulta por una arruga o una mancha existe una persona con su propia historia y emociones. Por eso, considera fundamental generar espacios de diálogo antes de definir un protocolo de tratamiento.

Su objetivo es acompañar a los pacientes en el proceso de aceptación personal, promoviendo una relación más amigable con su imagen frente al espejo y realizando pequeños cambios que contribuyan a sentirse mejor consigo mismos.

La responsabilidad, el respeto, la honestidad y la perseverancia son los valores que guían su trabajo cotidiano.

El cuidado de la piel como parte del bienestar

En un sector en constante crecimiento, donde cada vez existen más alternativas de tratamientos faciales y corporales, la especialista considera que uno de los principales desafíos es construir una identidad profesional propia.

En este sentido, apuesta por la educación de los pacientes sobre el cuidado de la piel, brindando información y acompañamiento para que puedan tomar decisiones conscientes sobre los tratamientos estéticos.

Su enfoque busca integrar la estética con el bienestar personal, entendiendo que cada paciente tiene necesidades particulares y que los resultados deben acompañar su identidad.

Una clínica que integre estética, salud y bienestar

De cara al futuro, Cynthia proyecta crear su propia clínica, un espacio que reúna profesionales dedicados tanto a la medicina estética como al cuidado de la salud y el bienestar.

Su propósito es continuar desarrollando una propuesta profesional basada en la atención personalizada, el respeto por cada paciente y una concepción de la estética que acompañe la confianza y la aceptación personal.

Contacto:

Instagram: @dra.cynthiaespindola

Facebook: Dra.Cynthiaespindola

Celular: 341-3540928