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L’Essence: la fuerza de lo sutil en la primera cápsula de DIWAB

Pensada desde la búsqueda de una elegancia natural. Galería de fotosGalería de fotos

L’Essence: la fuerza de lo sutil en la primera cápsula de DIWAB
L’Essence: la fuerza de lo sutil en la primera cápsula de DIWAB | CONTENT CARAS LIKE
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L’Essence representa una de las expresiones más delicadas y sofisticadas del universo DIWAB. Una cápsula pensada desde la búsqueda de una elegancia natural, donde las prendas encuentran su fuerza en las siluetas, las texturas y los pequeños detalles que transforman cada diseño.

Su paleta cromática construye gran parte de la identidad de la colección. Bordó, pistacho, crudo, blanco, arena y mocha mousse conviven en una propuesta que combina profundidad y suavidad. Tonos que se complementan sin competir y que permiten construir una estética serena, sofisticada y atemporal.

 

Las siluetas acompañan esa misma intención. Los vestidos, protagonistas dentro de la cápsula, incorporan volados y detalles que aportan movimiento y femineidad sin perder ligerez

L’Essence: la fuerza de lo sutil en la primera cápsula de DIWAB

a. Son prendas pensadas para destacar desde la sutileza, con una presencia que no necesita excesos para hacerse notar.

Entre las propuestas también aparece el conjunto de corset y mini, una combinación que aporta un carácter más contemporáneo y versátil. La estructura del corset contrasta con la ligereza de la falda y permite llevar la colección hacia un lugar más audaz, demostrando que la elegancia también puede construirse desde el tejido.

El universo visual de L’Essence encuentra un espacio elegante. La elección del escenario no es casual: los detalles, las texturas acompañan una colección que busca transmitir calma, autenticidad y belleza. Las prendas se integran y, al mismo tiempo, adquieren una nueva dimensión a través de la imagen.

L’Essence: la fuerza de lo sutil en la primera cápsula de DIWAB

L’Essence habla de una mujer que no necesita elegir entre sentirse cómoda y verse sofisticada. Una mujer que encuentra en la ropa una forma de expresar su personalidad, que reconoce el valor de los detalles y que entiende la elegancia como algo propio, no como una regla.

Después de definir el universo conceptual de DIWAB, L’Essence aparece como una de sus primeras traducciones concretas: una cápsula donde el diseño, la originalidad y y lo delicado se encuentran para construir esta propuesta

Porque, en definitiva, la esencia está en aquello que permanece: una silueta, una textura, un color o una forma de llevar una prenda que termina convirtiéndose en parte de quien la elige.

 

@diwabdesign_ / www.diwabdesign.com.ar
@brisagalea (co-fundadora/creativo)

 

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