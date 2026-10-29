Del humedal al frasco: el valor de conocer el origen de lo que consumimos

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Con los hongos funcionales ocurre algo similar. Muchas veces vemos un frasco terminado, pero detrás de ese extracto existe una historia que comienza mucho antes: en el cultivo, en la elección del ambiente y en el respeto por los tiempos de la naturaleza.

En Familia que Produce elegimos un camino diferente. No comenzamos comprando extractos o materia prima. Comenzamos aprendiendo a cultivar nuestros propios hongos.

Eso significa conocer cada etapa del proceso: preparar el sustrato, acompañar el crecimiento del micelio, esperar la fructificación, cosechar en el momento adecuado y deshidratar cuidadosamente cada cuerpo fructífero para preservar la mayor cantidad posible de sus compuestos naturales.

Cada especie tiene su propio ritmo. La naturaleza no trabaja con apuro, y nosotros tampoco.

Una vez cosechados, elaboramos nuestros extractos mediante un proceso de triple extracción, buscando aprovechar tanto los compuestos solubles en agua como aquellos que requieren alcohol para su extracción. Es un proceso que lleva meses y que prioriza la calidad antes que la velocidad.

Pero para nosotros producir no termina ahí.

También creemos que la calidad de un alimento o de un suplemento comienza en el lugar donde se desarrolla. Vivimos y producimos en Dique Luján, un humedal que nos recuerda todos los días que formamos parte de un ecosistema mucho más grande que nosotros.

El agua, la biodiversidad, los árboles y los microorganismos que habitan estos ambientes no son simplemente el paisaje donde trabajamos. Son parte del equilibrio que buscamos cuidar.

Por eso entendemos la producción agroecológica como una forma de relacionarnos con el territorio, respetando los procesos naturales y procurando generar el menor impacto posible.

En los últimos años, además, comenzamos a vincular nuestro trabajo con investigadores y centros científicos para conocer mejor los compuestos presentes en nuestros extractos y seguir aprendiendo sobre el enorme potencial del Reino Fungi.

Creemos que la ciencia y la naturaleza no son caminos opuestos. Al contrario: cuando dialogan, nos permiten comprender mejor aquello que la naturaleza lleva millones de años desarrollando.

Quizás por eso, cuando alguien nos pregunta qué vendemos, la respuesta nunca es solamente "hongos".

Lo que buscamos compartir es una forma de producir basada en el conocimiento, el respeto por los tiempos naturales y el compromiso con la calidad desde el origen.

Porque un buen producto no empieza cuando se envasa.

Empieza mucho antes.

Empieza en el lugar donde decide crecer.